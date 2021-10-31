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Выбирать мэра Харькова пришло около 28% избирателей

Воскресенье, 31 октября 2021, 20:41
Выбирать мэра Харькова пришло около 28% избирателей
фото: Суспільне.Харків

Явка на выборах мэра Харькова по состоянию на 20 часов, по данным ОПОРЫ, составила 28.6%, по данным ТИК - 28,29%.

Источник: ОПОРА, полиция Харьковской области, Суспільне

Дословно ОПОРА: "Явка на внеочередных выборах харьковского городского головы по состоянию на 20:00 составила 28.6% (погрешность – 1.1%)".

В 2015 году на местных выборах по состоянию на это время явка составляла 45.5% избирателей".

Обновлено: Позже глава Харьковской ТИК Елена Матвиенко сообщила, что на внеочередных выборах городского головы в Харькове явка составила 28,29%.

Как сообщает Суспільне, по ее словам, на 605 избирательных участках Харькова проголосовали 288 336 человек.

В список избирателей в Харькове включено 1 млн 19 тыс. 175 человек.

Дословно полиция: "В Харькове во время местных выборов грубых нарушений правопорядка не допущено".

Больше деталей: В полиции отметили, что в течение дня на территории города работали 605 избирательных участков. Все они закрылись вовремя в 20.00.

Всего в течение избирательного процесса в полицию поступило 52 сообщения о возможных нарушениях законодательства. В полиции заверили, что все они должным образом зарегистрированы и тщательно проверены.

Открыто 2 уголовных производства: первое – за препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии и второе – по факту фальсификации, подлога, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации.

Напомним: В воскресенье, 31 октября, в Украине проходили промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах, местные выборы четырех городских голов, в том числе мэра Харькова, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.

Украинская правда

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Темы: Харьковвиборы
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