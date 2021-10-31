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У ЦВК назвали явку на виборах нардепів на Херсонщині й Черкащині

Неділя, 31 жовтня 2021, 20:54
У ЦВК назвали явку на виборах нардепів на Херсонщині й Черкащині
фото ЧЕСНО

За даними ЦВК, станом на 20 годину явка на проміжних виборах народних депутатів склала 21,39% в окрузі 184 на Херсонщині та 25,57% в окрузі 197 на Черкащині.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "На момент закриття дільниць явка виборців склала 21,39% в окрузі №184 та 25,57% в окрузі №197".

Деталі: Для порівняння у комісії нагадали, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців на окрузі 184 становила 45,96%, а на окрузі 197 – 52,01%.

За наявною у ЦВК інформацією, отриманою насамперед від окружних виборчих комісій, голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично та відповідно до вимог виборчого законодавства.

"Надзвичайних подій та значних порушень, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що результати проміжних виборів народних депутатів у цих округах мають бути встановлені не пізніше як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 15 листопада включно.

Що передувало: За даними ЦВК, о 12 годині активність виборців на округах 184 та 197 була зафіксована на позначці 11,94% і 12,32%, о 16 годині – 18,05% та 21,16% відповідно.

Українська правда

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