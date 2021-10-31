В ЦИК назвали явку на выборах нардепов в Херсонской и Черкасской областях

По данным ЦИК, по состоянию на 20 часов явка на промежуточных выборах народных депутатов составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области.

Источник: пресс-служба ЦИК

Дословно: "На момент закрытия участков явка избирателей составила 21,39% по округу №184 и 25,57% по округу №197".

Детали: Для сравнения в комиссии напомнили, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 явка избирателей в округе 184 составила 45,96%, а в округе 197 – 52,01%.

По имеющейся в ЦИК информации, полученной прежде всего от окружных избирательных комиссий, голосование на избирательных участках проходило спокойно, свободно, демократически и в соответствии с требованиями избирательного законодательства.

"Чрезвычайные события и значительные нарушения, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксированы", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что результаты промежуточных выборов народных депутатов в этих округах должны быть установлены не позднее пятнадцатого дня со дня голосования, то есть до 15 ноября включительно.

Что предшествовало: По данным ЦИК, на 12 часов активность избирателей на округах 184 и 197 была зафиксирована на отметке 11,94% и 12,32%, на 16 часов – 18,05% и 21,16% соответственно.