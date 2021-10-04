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Нардепка від "слуг" назвала основного кандидата на посаду голови ВР

Понеділок, 4 жовтня 2021, 02:48
Фото: Facebook Стефанчука

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають кандидатуру Руслана Стефанчука.

Джерело: Кравчук у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим"

Пряма мова: "У нас відбулося тривале засідання фракції (у Трускавці – ред.).

Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання.

Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова – ред.). Ідеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту…

У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук, який є першим віцеспікером".

"В чому основна різниця? Володимир Зеленський без Дмитра Разумкова став би президентом. А Разумков без Зеленського як президента не став би головою парламенту".

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Передісторія:

  • "Слуги народу" "обов'язково" проведеуть засідання для обговорення питання про кандидата на посаду голови Верховної Ради.
  • Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.

Українська правда
Теми: Слуга народуВерховна РадаРазумков Дмитро


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