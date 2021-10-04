Нардепка від "слуг" назвала основного кандидата на посаду голови ВР
Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають кандидатуру Руслана Стефанчука.
Джерело: Кравчук у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим"
Пряма мова: "У нас відбулося тривале засідання фракції (у Трускавці – ред.).
Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає жодного розколу у фракції з приводу цього питання.
Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова – ред.). Ідеться про внутрішньофракційний конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту…
У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук, який є першим віцеспікером".
"В чому основна різниця? Володимир Зеленський без Дмитра Разумкова став би президентом. А Разумков без Зеленського як президента не став би головою парламенту".
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Передісторія:
- "Слуги народу" "обов'язково" проведеуть засідання для обговорення питання про кандидата на посаду голови Верховної Ради.
- Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.