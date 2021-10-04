Генпрокурор про Pandora Papers: Розслідування не стало сюрпризом

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що інформація щодо "Приватбанку" з розслідування "Слідства.Інфо" про офшорні компанії і відмивання коштів давно відома слідству.

Джерело: пост Венедіктової у Facebook

Пряма мова генпрокурора: "Будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності "Приватбанку", давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше і перевіряється зараз практично "під мікроскопом". Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом.

Детективи НАБУ (в рамках своїх компетенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства) популярно пояснили своє бачення. Достовірність матеріалу – черговий знак питання. Юристи, вибачте, сприймають матеріал юридично, а не сценічно".

Деталі: Венедіктова також додала, що її "по-справжньому зачепили: і професійно, і по-людськи" натяки журналістів, що Офіс генпрокурора гальмує розслідування справ із орбіти "Приватбанку".

Генпрокурор заявила, що натяк на бездіяльність ОГП – "чиста спекуляція", мовляв, вона "особисто взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень".

За словами Венедіктової, "мотивувати співробітників правоохоронних органів рухати гучні справи, як ця, – завдання не з простих", бо "олігархи – це не просто біда держави, це ще і влада, сила, непересічні можливості, грошовий ресурс, ЗМІ і багато чого іншого".

Водночас генпрокурор похвалилася, що у неї не раз вистачило мужності поставити свій підпис під підозрою подібним людям.

Вона також назвала помилкою, яку просить виправити, слова журналістів про те, що ОГП проігнорував їхній запит. За словами Венедіктової, "Слідству. Інфо" відповіли на запит – там вказали, що "інформація на цьому етапі є закритою".

Для довідки: Pandora Papers – глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків. Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу – члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Від України над цими проєктами працювало і працює Слідство.Інфо.

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