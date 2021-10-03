Pandora Papers: стала відома роль міжнародних провайдерів у виведенні коштів з "Приватбанку"

Провайдери послуг для офшорів дезінформували фінансові моніторинги декількох країн світу щодо власників компаній-прокладок, через рахунки яких пройшли сотні мільйонів доларів, виведених із "Приватбанку".

Джерело: Слідство.Інфо з посиланням на дані масштабного витоку документів Pandora Papers

Деталі: Pandora Papers проливає світло на участь у схемі виведення грошей із "Приватбанку" великих юридичних компаній, які створювали і обслуговували офшорні компанії.

Внутрішня кореспонденція відразу двох міжнародних провайдерів Cititrust та Trident Trust свідчить про те, що фінансові контролюючі органи Кіпру та Белізу досліджували діяльність пов’язаних із Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим офшорних компаній ще задовго до того, як "Приватбанк" був націоналізований у 2016-му.

Одна із таких офшорних компаній — белізька Jarvis Trading Limited, що використовувалася для відмивання коштів "Приватбанку".

2010-го ця компанія та дві інші офшорки отримали позики у "Приватбанку" на загальну суму 86 мільйонів доларів США. Того ж дня ці кошти були переведені через мережу офшорних компаній і пізніше зосереджені на рахунку Grammel Holdings Inc, йдеться у звіті агентства Kroll.

Вже за рік після цієї операції фінансовий моніторинг Белізу звернувся із запитом до одного із найбільших світових провайдерів, юридичної компанії Cititrust, аби дізнатися хто ж бенефіціарний власник підозрілої офшорки Jarvis Trading Limited.

У відповідь міжнародні юристи надіслали ім’я Agathoulla Constantinou. Щоправда у внутрішніх документах Cititrust за 2018 рік зазначений Сергій Мельник, один із номінальних власників групи "Приват".

Jarvis Trading Limited була позичальником "Приватбанку" аж до моменту його націоналізації. Загальна сума кредитного портфелю цієї компанії перетнула позначку у 350 мільйонів доларів США.

Наразі діяльність Jarvis Trading Limited розслідують і українські правоохоронці. У 2019-му слідчі у кримінальному провадженні щодо доведення "Приватбанку" до неплатоспроможності запросила доступ до кіпрських рахунків компанії.

Документи Pandora Papers розкрили, що ще одна офшорна компанія із провадження українських правоохоронців потрапляла у поле зору фінансового моніторингу Кіпру у вересні 2010 року. Тоді юристи міжнародної компанії-реєстратора Trident Trust отримали запит, що стосувався компанії Ravenscroft Holdings.

Кіпрська влада цікавилася особою кінцевого бенефеціарного власника і попереджала юридичну компанію про те, що "відмова надавати запитувану інформацію є порушенням, яке може каратися штрафом на суму у 20 тисяч доларів або ж до двох років позбавлення волі, або ж можуть бути застосовані обидва покарання".

У Trident Trust проігнорували попередження і просто не надіслали інформації, що стосувалася власників Ravenscroft Holdings. Хоча внутрішня кореспонденція юристів вказує на те, що записали компанію на Олега Гніненка. Особа із таким же іменем із 2013-го року перебуває у правлінні Нікопольського заводу феросплавів, заводу із орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Довідка: Pandora Papers — це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та убивць.

Понад 600 журналістів із 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйонів конфіденційних файлів. До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції "Слідство.Інфо".

Загалом у Pandora Papers більш як півтори тисячі українців, серед яких олігархи, колишні та чинні посадовці, депутати та навіть зірки спорту і естради.

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