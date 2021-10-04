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У Путіна не побачили нічого кримінального в Pandora Papers

Понеділок, 4 жовтня 2021, 14:42
У Путіна не побачили нічого кримінального в Pandora Papers
Володимир Путін (фото: kremlin.ru)

У Кремлі не побачили в опублікованих архівах Pandora Papers прихованих багатств у найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: "Медуза", CNN

Деталі: 3 жовтня Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував архів Pandora Papers. В архіві 12 мільйонів документів, які займають три терабайти даних. З росіян в архіві згадуються, серед інших, близька подруга Володимира Путіна Світлана Кривоногова, від якої, як з'ясували журналісти, у нього є дочка.

Згідно з документами, її офшор - це компанія Brockville Development Ltd, зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Серед активів Brockville значиться квартира в розкішному житловому комплексі Monte Carlo Star в Монако, у двох кроках від казино Monte Carlo. Квартира і парковка на два автомобілі обійшлися в 3,6 мільйони євро.

Пряма мова Пєскова: "Ви знаєте, там, чесно кажучи, ми не побачили жодних прихованих багатств найближчого оточення Путіна. Я не знаю, там, начебто, буде тривати публікація, але поки нічого особливого ми не побачили...

Поки просто незрозуміло, що це за інформація, про що вона, там багато всього такого, що викликає питання, тому незрозуміло, як можна цій інформації довіряти...

Тут просто йде набір таких, досить голослівних тверджень. Їх дуже багато, і часто цим зловживають, часто йде якась підміна однієї інформації іншою, пересмикування інформації. Тому це не може і не повинно бути підставою для якихось перевірок. Якщо будуть якісь серйозні публікації, які на чомусь грунтуються, на щось конкретне посилаються, тоді ознайомимося з інтересом. Поки не бачимо приводу".

Більше деталей: При цьому Пєсков, як це звикли робити в Кремлі, спробував переключити увагу журналістів на США, заявивши, що, згідно з Pandora Papers, саме Америка є "найбільшою в світі офшорної лагуною".

Що було раніше: Журналісти-розслідувачі з РФ з'ясували, що Світлана Кривоногова розбагатіла після зустрічі з Володимиром Путіним. У березні 2003 року у неї з'явилася дочка Ліза, яка, за даними журналістів, феноменально схожа на Путіна.

Передісторія: Згідно з даними масштабного витоку документів Pandora Papers, більше 10 українців приховують свої активи у Великій Британії через офшорні компанії. У тому числі президент Володимир Зеленський і його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка зараз володіє елітною нерухомістю в Лондоні на мільйони доларів США.

В Офісі президента відреагували на це звинувачення так – запевнили, що Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснили "особливостями ринку" тих часів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Путінофшори
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