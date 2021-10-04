Офшорний скандал: Порошенко звинуватив Зеленського в міжнародних злочинах

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вважає, що Україна як держава опинилася під ударом через "корупційні злочини" чинного президента Володимира Зеленського. В "Слузі народу" пригадали Порошенку його діяльність в уряді Миколи Азарова.

Джерело: Порошенко під час виступу на погоджувальній раді парламенту 4 жовтня, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу

Пряма мова Порошенка: "Я шокований, що представники монобільшості навіть не згадали про те, про що сьогодні говорить весь світ. Говорити сьогодні треба про злочини, про міжнародні злочини вищого керівництва держави й особисто Володимира Зеленського. На жаль, тепер під ударом опинилася держава Україна. Коли через дії президента Зеленського Україна фігурує у світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером паном Коломойським…

Ми на сьогодні яскраво бачимо, що останнє місце, де про це можна говорити, – парламент. Нам ще керівництво монобільшості намагається і тут закрити рота... (промову Порошенка представники "Слуги народу" супроводжували обурливими вигуками –ред.)

Йдеться про те, що спільно з Коломойським $40 млн було вкрадено. Зеленський не є Голобородьком, і про це було відомо ще з 2019 року. Це не розслідувалося, бо на сьогодні вище політичне керівництво пов’язане з СБУ, яке має конфлікт інтересів і спільно брало участь у цих злочинах; і з іншими 100% своїми керівниками правоохоронних органів. Я твердо переконаний, що це неприпустимо".

Деталі: Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко опонував Порошенку на брифінгу після засідання погоджувальної ради. Він нагадав експрезиденту про його офшори та розслідування "Панамалікс".

Що ж до свіжого журналістського розслідування, що базується на так званих Pandora Papers і розповідає про бізнес Кварталу у 2012 році, Корнієнко заявив, що тоді багато бізнесів працювали з офшорами, це було не заборонено. За словами лідера партії СН, Порошенко на той момент працював міністром економіки і, мовляв, через тотальну корупцію білий бізнес почав шукати захисту в іноземних юрисдикціях.

Пряма мова Корнієнка: "У своїх палких промовах про свіжі офшорні розслідування Петро Олексійович має не забувати про Панамалікс п’ятирічної давності, де ми побачили багато цікавої інформації про його офшори. Звісно, зараз наближені до Порошенка експерти та блогери спробують пояснити, що є два різні види офшорів. Перші – хороші, "патріотичні", котрі допомагають гетьманам розбудовувати країну. Другі – погані, "зелені" офшори, за допомогою яких невігласи нібито ховають свої статки".

Що передувало: Видання "Слідство.Інфо", оприлюднило розслідування, згідно з яким Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

В Офісі президента запевнили, що нинішній глава держави Володимир Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснили "особливостями ринку" тих часів. В ОП також звернули увагу, що факти, які наводять журналісти, вже озвучувались Порошенком в ході президентських перегонів 2019 року.

За словами радника президента Михайла Подоляка, спроби пристебнути історію "Кварталу" до історії "Приватбанку" не засновані на фактах і є чистою конспірологією.

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