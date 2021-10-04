Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади

Понеділок, 4 жовтня 2021, 21:31
фото: назарій мазилюк, уп

Спікер парламенту Дмитро Разумков за поданням народного депутата Давида Арахамії запустив процедуру відкликання голову Верховної Ради з посади.

Джерело: Разумков у Telegram

Пряма мова Разумкова: "Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту".

Деталі: Він оприлюднив звернення нардепа голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, в якому той вимагає згідно із законом включити розгляд цього питання до порядку денного "на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції".

Арахамія долучив до звернення підписний лист народних депутатів – 175 обранців підтримали розгляд питання про відкликання Разумкова з посади.

 

Читайте також: Дмитро Разумков: У відставку я не збираюся

"В обличчя не знаю, але морда як у депутата". Як змінилися "слуги народу" з часів першого навчання в Трускавці

Передісторія:

  • Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумковаз посади голови Верховної Ради.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що партія "Слуга народу"має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео"Схеми" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"

Разумков заявив, що піде до суду, якщо в нього заберуть мандат

"Схеми" звинуватили "Укрексімбанк" у брехні щодо формату інтерв’ю

Новини 5 жовтня: напад на журналістів, відставка Разумкова

У КМДА кажуть, що лише готуються посилювати карантин

"Слуги" і "Довіра" вимагають погоджувальну раду, Разумков не поспішає

Усі новини...
Разумков Дмитро
У "Слузі народу" прогнозують понад 240 голосів за відставку Разумкова
Разумков скликав позачергове засідання Ради
Корнієнко: Разумков зможе показати себе як позафракційний
Останні новини
23:48
"Слуги" можуть вигнати нардепку, яка голосувала проти закону про олігархів
22:53
відео"Схеми" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"
22:21
Разумков заявив, що піде до суду, якщо в нього заберуть мандат
22:06
Новини економіки: газові рекорди, проблеми у Facebook
21:50
Франція погрожує переглянути угоди з Британією через суперечку щодо риби
21:33
"Схеми" звинуватили "Укрексімбанк" у брехні щодо формату інтерв’ю
21:14
Зеленський ветував закон про віртуальні активи
20:59
Новини 5 жовтня: напад на журналістів, відставка Разумкова
20:41
Офіційний курс: гривня різко зміцнилась
20:25
Нові обшуки та 6 підозр: столична прокуратура підбила підсумки дня
Усі новини...