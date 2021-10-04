Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади

Спікер парламенту Дмитро Разумков за поданням народного депутата Давида Арахамії запустив процедуру відкликання голову Верховної Ради з посади.

Джерело: Разумков у Telegram

Пряма мова Разумкова: "Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту".

Деталі: Він оприлюднив звернення нардепа голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, в якому той вимагає згідно із законом включити розгляд цього питання до порядку денного "на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції".

Арахамія долучив до звернення підписний лист народних депутатів – 175 обранців підтримали розгляд питання про відкликання Разумкова з посади.

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