Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади
Спікер парламенту Дмитро Разумков за поданням народного депутата Давида Арахамії запустив процедуру відкликання голову Верховної Ради з посади.
Джерело: Разумков у Telegram
Пряма мова Разумкова: "Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту".
Деталі: Він оприлюднив звернення нардепа голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, в якому той вимагає згідно із законом включити розгляд цього питання до порядку денного "на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції".
Арахамія долучив до звернення підписний лист народних депутатів – 175 обранців підтримали розгляд питання про відкликання Разумкова з посади.
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Передісторія:
- Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумковаз посади голови Верховної Ради.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що партія "Слуга народу"має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.