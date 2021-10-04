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Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади

Понеділок, 4 жовтня 2021, 21:31
Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади
фото: назарій мазилюк, уп

Спікер парламенту Дмитро Разумков за поданням народного депутата Давида Арахамії запустив процедуру відкликання голову Верховної Ради з посади.

Джерело: Разумков у Telegram

Пряма мова Разумкова: "Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту".

Деталі: Він оприлюднив звернення нардепа голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, в якому той вимагає згідно із законом включити розгляд цього питання до порядку денного "на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції".

Арахамія долучив до звернення підписний лист народних депутатів – 175 обранців підтримали розгляд питання про відкликання Разумкова з посади.

 

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Передісторія:

  • Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумковаз посади голови Верховної Ради.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що партія "Слуга народу"має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.

Українська правда
Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаСлуга народу
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