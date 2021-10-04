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НАЗК при перевірці декларацій Зеленського та Баканова врахує інформацію Pandora Papers

Понеділок, 4 жовтня 2021, 22:26
фото: Офіс президента

Нацагентство з питань запобігання корупції перевіряє декларації президента Володимира Зеленського та голови СБУ Івана Баканова, враховуючи інформацію офшорного скандалу, що виник після публікації розслідування Pandora Papers.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков, якого цитує "Радіо НВ"

Пряма мова Новікова: "Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо у тому числі дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Отже цю інформацію також буде враховано…

Перший помічник президента на громадських засадах – не є особою, яка подає декларацію, а отже ми не можемо перевірити декларацію. А декларацію голови СБУ ми перевіряємо".

Деталі: Новіков пояснив, що невідображення коштів на офшорах – не порушення, але порушенням є приховування самих компаній, якщо вони належать заявнику.

Також глава НАЗК наголошує, що самі факти з 2012 року не є підставою для відповідальності, але можуть бути, якщо продовжили існування на 31 грудня 2020 року. Наразі це перевірятиме відомство.

Новіков нагадав, що перевірка декларації Зеленського почалася ще в квітні, а її результати опублікують до 18 жовтня.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що згідно з даними масштабного витоку документів Pandora Papers, понад 10 українців приховують свої активи в Британії через офшорні компанії.
  • Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.
  • В розслідуванні Pandora Papers Україна є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми — в документах фігурують 38 людей. На другому місці Росія, там удвічі менше.

Теми: НАЗКЗеленськийБакановдекларації


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