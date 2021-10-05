Вовк з суддями, експрокурором і екснардепом міг святкувати свій "порятунок" від звільнення

Суддя Вовк святкував у ресторані разом з колегами, експрокурором і екснардепом. Скриншот з відео

Голову ОАСК Павла Вовка, скандально відомих суддів, колишніх прокурора та нардепа помітили за спільним святкуванням у заміському ресторані у день, коли суд визнав протиправним та скасував висновок про невідповідність Вовка критеріям доброчесності та професійної етики.

Джерело: розслідування "Української правди" "Вовча зграя ОАСК. Один вечір із життя скандальних суддів Вовка, Аблова та інших"

Дослівно: "Відвідини заміського ресторану відбувалися 15 вересня. За збігом обставин саме того дня, 15 вересня, Київський обласний окружний адміністративний суд виніс рішення на користь керівника ОАСК Павла Вовка, визнавши протиправним та скасувавши висновок про невідповідність судді Вовка критеріям доброчесності та професійної етики. А це означає що суддя Вовк зможе ще раз і вкотре обратись керівником ОАСКУ".

Деталі: За словами члена правління фундації DEJURE та Автомайдан, ексчлена Громадської ради доброчесності Романа Маселка, це рішення суду є важливим для Вовка, оскільки він має проходити кваліфікаційне оцінювання.

Якщо суддя буде проходити оцінювання, то висновок Громадської ради доброчесності про його невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики ускладнить для Вовка проходження оцінювання. А це у свою чергу може призвести до його звільнення.

Чому це важливо: Оцінювання судді проходить у колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка складається з 4 людей. Щоб суддя пройшов оцінювання, треба, щоб більшість – тобто 3 члени – проголосувала за суддю.

Якщо ж є негативний висновок ГРД, то суддя (навіть якщо ці 3 проголосують за нього – ред.) муситиме пройти ще один етап оцінювання, де зберуться усі 16 членів ВККС. За суддю мають проголосувати 11 осіб. Якщо проголосує менше, то суддя вважається таким, що не пройшов оцінювання, і він має бути звільненим. Тобто висновок ГРД значно ускладнює процедуру породження оцінювання для судді і збільшує шанси на звільнення.

На скандально відомих "плівках Вовка", можна почути докази того, що Київський обласний окружний адмінсуд знаходиться під впливом Вовка і приймає потрібні Вовку рішення.

Зокрема, на плівках чути, як колега Вовка суддя Аблов розповідає, як іде домовлятись до керівника обласного суду щодо рішення судді Кушнової, яка цього разу і врятувала Вовка.

Що було раніше: Журналісти УП помітили керівника скандального Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка під час святкування у заміському ресторані у колі скандально відомих суддів, експрокурора та екснардепа.

Читайте також: Президентів багато – ОАСК один. Як Павло Вовк став ганебним суддею десятиріччя

"Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду