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Напад на "Схеми": журналістів опитають прокурори, банк в поліцію не звертався

Вівторок, 5 жовтня 2021, 13:37
Напад на Схеми: журналістів опитають прокурори, банк в поліцію не звертався
Київська міська прокуратура. фото пресслужби

Правоохоронці перевіряють факт перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми", їх опитають столичні прокурори.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, журналісти програми "Схеми" здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного із банків у приміщенні банківської установи. Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку.

Наразі журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події в рамках кримінального провадження за фактом перешкоджання їхній законній професійній діяльності.

Пряма мова Максимець: "Слідчі дії із журналістами заплановані на сьогодні, 5 жовтня".

Деталі: Спікерка прокуратури уточнила, що в межах слідства будуть допитані й представники банку.

Додатково: У поліції Києва зазначили, що заява від відділення банку до поліції не надходила. "Вони написали повідомлення на своїй офіційній сторінці в соцмережі – те, що ми відслідковуємо, – що будуть звертатися до правоохоронців, але поки вони не звертались", уточнила Гірдвіліс.

Що передувало: Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

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Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". 
  • Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Українська правда

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Теми: ЗМІКиївпрокуратура
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