Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у заволодінні банківською таємницею

Вівторок, 5 жовтня 2021, 12:34
Укрексімбанк звинуватив журналістів Схем у заволодінні банківською таємницею
Фото kupitkremenchug.com.ua

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

Джерело: пресслужба банку у Facebook у відповідь на повідомлення "Схем" про напад на їхню знімальну групу під час інтерв’ю з главою держбанку Євгеном Мецгером у його кабінеті

Дослівно: "На нашу думку, у діях журналіста Кирила Овсяного містилися ознаки як протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею), так і порушення Кодексу етики українського журналіста у частині використання незаконних методів отримання інформації.

Враховуючи наведене, банк розглядає можливість звернення до правоохоронних структур та органів, що регулюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щодо аналізу дій журналіста на відповідність вимогам чинного законодавства і Кодексу етики українського журналіста".

Деталі: У банку пояснили, що погодилися на інтерв’ю "Радіо Свобода" "згідно з переліком питань у запиті", але під час спілкування з Мецгером журналіст став питати "про діяльність клієнтів банку".

Пресслужба зазначила, що ця інформація є банківською таємницею, тому вони були змушені зупинити інтерв’ю.

У банку переконують, що "подальша розмова відбувалася у форматі офрекордс-зустрічі".  Мовляв, журналісту запропонували підготувати питання, щоб банк міг "підготувати розгорнуті відповіді".

В "Укрексімбанку" запевняють, що після цього "журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку (з усією записуючою та освітлювальною технікою)".

Читайте більше: Затримання "банкіра Порошенка": що треба знати про справу голови "Укрексімбанку"

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". 
  • Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: банкиЗМІсвобода словаскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
банки
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
МЗС про можливі поступки банку РФ заради "зернової угоди": Шантажист не зупиняється
"Сенс Банк" після націоналізації може очолити колишня топменеджерка Приватбанку - Forbes
Останні новини
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
Усі новини...
Реклама: