Байден розмовляв з Сі Цзіньпіном про Тайвань
Середа, 6 жовтня 2021, 03:15
Президент США Джо Байден розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про Тайвань і вони погодилися дотримуватися Тайванської угоди.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву Джо Байдена
Пряма мова: "Я говорив з Сі про Тайвань. Ми погодилися... ми будемо дотримуватися Тайванської угоди…
Ми ясно дали зрозуміти, що я не думаю, що він повинен робити що-небудь, крім дотримання угоди".
Що передувало: 56 китайських бойових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню - це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.
Нагадаємо:
- Китай розглядаєдемократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.
- Тайвань протягом року або більше скаржився на неодноразові місії китайських військово-повітряних сил біля острова.
- Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю щодо Тайваню і заявили, що продовжать надавати підтримку Тайваню.