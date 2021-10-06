Байден розмовляв з Сі Цзіньпіном про Тайвань

Президент США Джо Байден розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про Тайвань і вони погодилися дотримуватися Тайванської угоди.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Джо Байдена

Пряма мова: "Я говорив з Сі про Тайвань. Ми погодилися... ми будемо дотримуватися Тайванської угоди…

Ми ясно дали зрозуміти, що я не думаю, що він повинен робити що-небудь, крім дотримання угоди".

Що передувало: 56 китайських бойових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню - це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.

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