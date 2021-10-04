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США призывают Китай прекратить "провокационную" деятельность возле Тайваня

Понедельник, 4 октября 2021, 05:08
США призывают Китай прекратить провокационную деятельность возле Тайваня

Штаты выразили обеспокоенность "провокационной военной деятельностью" Китая в отношении Тайваня.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Соединенные Штаты очень обеспокоены провокационной военной деятельностью Китайской Народной Республики вблизи Тайваня, которая дестабилизирует ситуацию, подрывает мир и стабильность.

Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань".

Детали: США заявили, что продолжат оказывать поддержку Тайваню.

"Мы продолжим поддерживать друзей и союзников, чтобы способствовать нашему общему процветанию, безопасности и ценностям, углублять наши связи с демократическим Тайванем", – говорится в сообщении Госдепа.

Предыстория:

  • Тайвань сообщил о крупнейшем в истории вторжении китайских военно-воздушных сил в зону его противовоздушной обороны: в пятницу двумя волнами пролетели 38 самолетов.

Напомним: Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

Украинская правда

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Темы: КитайСША
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