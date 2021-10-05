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Китай отправил более 50 боевых самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня

Вторник, 5 октября 2021, 02:13

56 китайских боевых самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня - это самое крупное из когда-либо зарегистрированных вторжений ВВС Китая.

Источник: BBC, AFP со ссылкой на Министерство обороны Тайваня

Детали: Министерство обороны заявило, что оно подняло самолет для передачи предупреждений после того, как 36 истребителей, 12 бомбардировщиков H-6 и четыре других самолета вошли в его юго-западную опознавательную зону противовоздушной обороны. Еще четыре истребителя вошли в зону с ночным вылетом, в результате чего общее количество самолетов достигло 56.

Тайвань назвал Пекин "главным виновником" недавней напряженности и призвал прекратить "безответственные провокационные действия".

Китай обвинил США в усилении волнений против Тайваня.

AFP пишет, что ПВО - это не то же самое, что территориальное воздушное пространство Тайваня, но включает в себя гораздо большую территорию, которая частично совпадает с частью собственной зоны ПВО Китая и включает в себя часть материка.

Что предшествовало: 2 октября Тайвань сообщил о крупнейшем в истории вторжении китайских военно-воздушных сил в зону его противовоздушной обороны, когда двумя волнами пролетели 38 самолетов.

Напомним:

  • Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.
  • Тайвань в течение года или более жаловался на неоднократные миссии китайских военно-воздушных сил у острова.

Темы: Китай
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