У Зеленського виступають за відсторонення керівника "Укрексімбанку"

Офіс президента виступає за відсторонення чи звільнення Євгена Мецгера з посади голови правління "Укрексімбанку" після нападу на журналістів "Схем" у цьому держбанку.

Джерело: радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк, Офіс президента

Пряма мова: "Ситуація навколо "Укрексімбанку" може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні.

Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі.

Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися"..

Деталі: Подоляк зазначив, що Національна поліція та Наглядова рада "Укрексімбанку" зробили заяви, поліція почала кримінальне провадження і аналізує всі обставини подій.

На його думку, щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки, а як максимум для нівелювання шкоди банку та державі – потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі.

Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати, наголосив Подоляк.

Зазначимо, що на 14:00 середи, 6 жовтня, на вулиці Антоновича 127 у Києві, де розташований "Укрексімбанк", заплановано акцію "Почистити в ноль" на підтримку журналістів "Схем". Її учасники вимагатимуть відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності.

Адже коли Євгену Мецгеру не сподобалось запитанння журналіста-розслідувача, він наказав охороні забрати камери та вилучити записи. Журналіст зміг записати все на аудіо, а потім журналісти "Схем" відновили й оприлюднили кадри нападу.

Передісторія:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

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