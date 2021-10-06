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У Зеленського виступають за відсторонення керівника "Укрексімбанку"

Середа, 6 жовтня 2021, 09:03
Фото з Укрінформу

Офіс президента виступає за відсторонення чи звільнення Євгена Мецгера з посади голови правління "Укрексімбанку" після нападу на журналістів "Схем" у цьому держбанку.

Джерело: радник керівника Офісу глави держави Михайло Подоляк, Офіс президента 

Пряма мова: "Ситуація навколо "Укрексімбанку" може сприйматися лише негативно. Безумовно, модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою. Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. 

Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. 

Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися"..

Деталі: Подоляк зазначив, що Національна поліція та Наглядова рада "Укрексімбанку" зробили заяви, поліція почала кримінальне провадження і аналізує всі обставини подій. 

На його  думку, щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки, а як максимум для нівелювання шкоди банку та державі – потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. 

Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати, наголосив Подоляк.

Зазначимо, що на 14:00 середи, 6 жовтня, на вулиці Антоновича 127 у Києві, де розташований "Укрексімбанк", заплановано акцію "Почистити в ноль" на підтримку журналістів "Схем". Її учасники вимагатимуть відставки керівництва банку за перешкоджання журналістській діяльності.

Адже коли Євгену Мецгеру не сподобалось запитанння журналіста-розслідувача, він наказав охороні забрати камери та вилучити записи. Журналіст зміг записати все на аудіо, а потім журналісти "Схем" відновили й оприлюднили кадри нападу.

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Читайте більше: Затримання "банкіра Порошенка": що треба знати про справу голови "Укрексімбанку"

Теми: Офіс президентабанкиЗМІскандал


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