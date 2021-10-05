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"Схеми" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"

Вівторок, 5 жовтня 2021, 22:53
Схеми відновили видалені кадри нападу на них в Укрексімбанку
скріншот

Журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Джерело: ютуб-канал "Радіо Свобода", ведуча "Схем" Наталія Седлецька у Facebook

Пряма мова Седлецької: "Ми звернулись до технічних спеціалістів з проханням спробувати відновити відео…

На відновленому відео є весь запис інциденту.

Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Також у об’єктив потрапив момент нападу на оператора - співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери.

Нам допомогли опізнати чоловіка - це Ігор Тельбізов - директор департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку".

На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку Радіо Свобода на інший поверх".

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Повідомлялося, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". 
  • Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.
  • Журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих. Прокуратура також опитає представників банку.
  • "Укрексімбанк" в свою чергу звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців. У поліції УП повідомили, що заяви банку не отримували.

Українська правда

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Теми: банкиЗМІ
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