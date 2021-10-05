"Схеми" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"

Журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Джерело: ютуб-канал "Радіо Свобода", ведуча "Схем" Наталія Седлецька у Facebook

Пряма мова Седлецької: "Ми звернулись до технічних спеціалістів з проханням спробувати відновити відео…

На відновленому відео є весь запис інциденту.

Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Також у об’єктив потрапив момент нападу на оператора - співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери.

Нам допомогли опізнати чоловіка - це Ігор Тельбізов - директор департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку".

На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку Радіо Свобода на інший поверх".

Передісторія: