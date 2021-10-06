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Напад на "Схеми" в банку: відео журналістів долучили до розслідування

Середа, 6 жовтня 2021, 11:32
Напад на Схеми в банку: відео журналістів долучили до розслідування
фото "Схем"

Поліція долучила  до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку", на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів "Радіо Свобода". Офіс генпрокурора запевняє, що розслідування буде оперативним.

Джерело: очільник МВС Денис Монастирський у Facebook, генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook, речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Монастирського: "Найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження в якості речового доказу та направлений на експертизу...

Впевнений, що розслідування не забере багато часу.  І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри".

Деталі: Також вслід за очільником МВС на інцидент зі ЗМІ "невідкладно" відреагувала генпрокурор Ірина Венедіктова. Вона запевнила, що відповідальність за перешкоджання діяльності журналістів буде неминучою.

Вона вказує, що складання повноважень головою правління держбанку не змінить суті проблеми. Прокурори і поліцейські активно працюють над розслідуванням цього просто неприпустимого інциденту, запевнила Венедіктова.

Пряма мова Венедіктової: "В цьому питанні немає місць для роздумів - справедливе та ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок. 

Ми в Офісі генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку".

UPD: Як уточнила УП речниця столичної прокуратури, відомості щодо цієї події внесено у ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів"

Вона передбачає додаткову кваліфікуючу ознаку. А саме, що протиправні дії щодо перешкоджання журналістам було скоєно службовою особою з використанням свого службового становища. Тобто наразі досудове розслідування здійснюється за ч. 1 та ч. 3 ст. 171 КК України.

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
  • Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Читайте також: Затримання "банкіра Порошенка": що треба знати про справу голови "Укрексімбанку"

Українська правда

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Теми: ЗМІКиївбанкиМВСОфіс генпрокурора
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