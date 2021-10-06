Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава Укрексімбанку скасував пресконференцію з журналістами

Середа, 6 жовтня 2021, 12:33
Євген Мецгер фото: NV.UA

Голова правління державного Укрексімбанку Євген Мецгер скасував заплановану пресконференцію із журналістами.

Джерело: Facebook-сторінка членкині наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторії Страхової

Пряма мова: "Шановні журналісти та всі зацікавлені особи у звязку з відстороненням пана Євгена Мецгера запланована Пресконференція щодо офіційної позиції АТ "Укрексімбанк" у ситуації з виданням "Радіо Свобода" скасовується".

Деталі: Страхова додала, що найближчим часом Мецгер принесе свої вибачення журналістам.

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
  • Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Читайте також: Затримання "банкіра Порошенка": що треба знати про справу голови "Укрексімбанку"

Українська правда
Теми: банки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини п'ятниці і ночі: смерть Полякова, підозра для Медведчука, спікер Ради Стефанчук

Ісландія призупинила використання вакцин Moderna

Смертник скоїв теракт в мечеті в Афганістані — понад 40 загиблих

Помер один з перших українських ІТ-підприємців Олексій Мась

інфографікаСервіси Facebook "впали" вдруге за тиждень

Перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією планують розширити – Радуцький

Усі новини...
банки
Напад на "Схеми" в банку: відео журналістів долучили до розслідування
Голова Укрексімбанку після скандалу склав повноваження на час розслідування
Комітет захисту журналістів вимагає розслідувати напад на "Схеми" у держбанку
Останні новини
08:39
Нуланд, яка перебуває під санкціями РФ, їде до Москви
08:14
Коронавірус в Україні: 15,9 тисяч нових хворих, 250 смертей
08:00
Головні новини п'ятниці і ночі: смерть Полякова, підозра для Медведчука, спікер Ради Стефанчук
07:34
Окупанти 10 разів порушували “тишу” на Донбасі, стріляли з забороненої зброї
06:40
Україна сьома у світі за добовою поширеністю COVID-19
05:41
Десять людей постраждали в атаках дронів на аеропорт в Саудівській Аравії
04:42
ЗМІ: США зустрінуться з "Талібаном" на перших переговорах на високому рівні після виводу військ
03:40
Бразилія перетнула позначку в 600 тисяч загиблих від COVID-19
02:40
Дослідження: На чверть більше людей почали страждати на тривожність та депресію за рік пандемії
01:40
Ісландія призупинила використання вакцин Moderna
Усі новини...