Глава Укрексімбанку скасував пресконференцію з журналістами
Середа, 6 жовтня 2021, 12:33
Голова правління державного Укрексімбанку Євген Мецгер скасував заплановану пресконференцію із журналістами.
Джерело: Facebook-сторінка членкині наглядової ради "Укрексімбанку" Вікторії Страхової
Пряма мова: "Шановні журналісти та всі зацікавлені особи у звязку з відстороненням пана Євгена Мецгера запланована Пресконференція щодо офіційної позиції АТ "Укрексімбанк" у ситуації з виданням "Радіо Свобода" скасовується".
Деталі: Страхова додала, що найближчим часом Мецгер принесе свої вибачення журналістам.
Передісторія:
- 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
- Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.
- Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
- 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
- Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.
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Українська правда