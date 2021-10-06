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Голова Укрексімбанку Мецгер заявив, що сам шокований своєю поведінкою

Середа, 6 жовтня 2021, 14:44
Голова Укрексімбанку Мецгер заявив, що сам шокований своєю поведінкою
Фото з Facebook Мецгера

Голова Укрексімбанку Євген Мецгер заявив, що шокований нападом на журналістів у своєму кабінеті, і що його поведінка викликає у нього самого сором і огиду.

Джерело: Мецгер у Facebook

Пряма мова Мецгера: "Події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня та були згодом опубліковані виданням "Схеми" з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене…

Я не мав права на той спалах, він викликає найбільшу огиду і сором саме в мене".

Деталі: Мецгер заявив, що він "за природою врівноважена людина" і "завжди вважав і вважатиме свободу слова і вільну пресу фундаментом демократії та справжньої незалежності держави".

Він попросив вибачення у журналістів "Схем" і додав, що готовий ще раз перепросити "у будь-якій зручній їм формі".

Мецгер також вибачився перед колегами, бо його поведінка завдала "величезної шкоди іміджу банку, моральному духу його чудового колективу і престижу професії банкіра, як такій".

Він додав, що написав заяву про відсторонення його з посади голови правління банку, яку наглядова рада задовольнила.

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Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. 
  • Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
  • Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.

Українська правда

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Теми: банкискандалЗМІсвобода слова
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