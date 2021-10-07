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У "Дії" на Android з’явилися "жовті" ковід-сертифікати – міністр

Четвер, 7 жовтня 2021, 13:21
У Дії на Android з’явилися жовті ковід-сертифікати – міністр
Фото з Facebook-сторінки додатку «Дія»

У користувачів застосунку "Дія" на платформі Android з’явилася можливість отримати електронну версію так званого "жовтого" внутрішнього ковід-сертифікату (про щеплення однією дозою вакцини).

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Деталі: За його словами, згенерувати сертифікат можна в той же день, коли отримали першу дозу вакцини.

Міністр додав відеоінструкцію, як це зробити. Згідно з нею, спершу треба оновити застосунок "Дія" до останньої версії та авторизуватися в ньому. Потім потрібно натиснути "Послуги", "COVID-сертифікати", "Отримати COVID-сертифікати" і підписати згоду на передання особистих даних дія-підписом.

Після цього сертифікат має підтягнутися у додаток автоматично та діятиме 120 днів.

Нагадаємо: Міністерство цифрової трансформації планує запровадити у мобільному застосунку "Дія" ще два види електронних документів щодо COVID-19 – сертифікат про результати ПЛР-тестування та сертифікат про те, що громадянин перехворів і одужав від коронавірусу.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяДіятехнологіїкоронавірус
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