"Схеми" оприлюднили розслідування щодо Укрексімбанку
Журналісти "Схем" оприлюднили велике розслідування щодо державного Укрексімбанку, у приміщенні якого днями напали на знімальну групу. Також журналісти показали запитання, через які у них забрали камери й намагалися видалити інтерв’ю.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: За декілька днів Укрексімбанк та голова управління банку Євгена Мецгер стали відомими на всю Україну після нападу на журналістів "Схем" під час інтерв’ю.
Тепер вони оприлюднили розслідування, в якому розслідувачам вдалося з'ясувати, що банк видав $60 мільйонів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини, на якій діє за підтримки Росії угруповання "ДНР", і сплачує податки окупаційній владі.
Мало того, як гарантію повернення цих грошей, під заставу банк узяв об'єкт, цінність та надійність якого сумнівні – адже за нього роками точилася боротьба в декількох юрисдикціях.
Журналісти пояснюють, що це небезпечно тим, що у держбанках проблемні кредити, як правило, лягають фінансовим тягарем на державний бюджет – а отже, на плечі платників податків.
Так ось, щоб отримати багатомільйонний валютний кредит в Укрексімбанку, державній фінустанові запропонували заставу – київський торгово-розважальний центр SkyMall. Цей актив відомий тим, що навколо нього вже десятиліття точиться боротьба.
Також досі триває кримінальне провадження, яке веде Державне бюро розслідувань у супроводі Офісу генерального прокурора. Через це на майновий комплекс ТРЦ неодноразово накладали арешт.
Журналісти не впевнені, чи можна вважати таку заставу надійною, а також чи зможе державний банк у разі потреби продати ТРЦ і повернути свої гроші?
У відео також фігурують останні запитання до Мецгера перед нападом.
Передісторія:
- 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
- Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.
- Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
- 5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
- Після оприлюднення відео з доказами нападу на журналістів голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив, що склав повноваження на час розслідування.