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Субмарина США зіткнулася з невідомим об'єктом у Південнокитайському морі – ЗМІ

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 02:46
Субмарина США зіткнулася з невідомим об'єктом у Південнокитайському морі – ЗМІ
Фото: ВМС США

Підводний човен Connecticut Сполучених Штатів зіткнувся з невідомим об'єктом у Південнокитайському морі.

Джерело: CNN

Деталі: Як повідомляється, в результаті аварії постраждали кілька моряків, які перебували на борту субмарини.

Згідно із заявою Тихоокеанського флоту США, жодна з травм не становила небезпеки для життя. Поки невідомо, що могло стати причиною аварії.

"Підводний човен залишається в безпечному та стабільному стані. Атомна та космічні установки Connecticut не постраждали і залишаються в робочому стані, – йдеться у повідомленні Тихоокеанського флоту. – Інцидент буде розслідуватися".

Інцидент трапився під час загострення відносин між США та Китаєм на тлі вторгнення китайських бойових літаків у зону протиповітряної оборони Тайваню.

Нагадаємо:

  • Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення китайських військово-повітряних сил в зону його протиповітряної оборони: в п'ятницю двома хвилями пролетіли 38 літаків.
  • Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю щодо Тайваню.
  • 56 китайських бойових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню - це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКитай
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