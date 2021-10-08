Субмарина США зіткнулася з невідомим об'єктом у Південнокитайському морі – ЗМІ
Підводний човен Connecticut Сполучених Штатів зіткнувся з невідомим об'єктом у Південнокитайському морі.
Джерело: CNN
Деталі: Як повідомляється, в результаті аварії постраждали кілька моряків, які перебували на борту субмарини.
Згідно із заявою Тихоокеанського флоту США, жодна з травм не становила небезпеки для життя. Поки невідомо, що могло стати причиною аварії.
"Підводний човен залишається в безпечному та стабільному стані. Атомна та космічні установки Connecticut не постраждали і залишаються в робочому стані, – йдеться у повідомленні Тихоокеанського флоту. – Інцидент буде розслідуватися".
Інцидент трапився під час загострення відносин між США та Китаєм на тлі вторгнення китайських бойових літаків у зону протиповітряної оборони Тайваню.
Нагадаємо:
- Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення китайських військово-повітряних сил в зону його протиповітряної оборони: в п'ятницю двома хвилями пролетіли 38 літаків.
- Штати висловили стурбованість "провокаційною військовою діяльністю" Китаю щодо Тайваню.
- 56 китайських бойових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню - це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.