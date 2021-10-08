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Стефанчука обрали спікером Ради

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 11:55
Руслан Стефанчук, фото Дмитра Ларіна, УП

Народні депутати обрали Руслана Стефанчука головою Верховної Ради замість відкликаного напередодні з цієї посади Дмитра Разумкова.

Джерело: трансляція засідання парламенту 

Деталі: Призначення першого віце-спікера Стефанчука спкером підтримав 261 нардеп.

 

Під час рейтингового голосування перед остаточним кандидатуру Руслана Стефанчука підтримали 257 депутатів, кандидатуру Олексія Гончаренка – 44 депутати, кандидатуру Яни Зінкевич – 146 депутатів. 

Голосували за кандидатуру, яка за рейтинговим голосуванням набрала найбільше голосів.

Стефанчук подякував за довіру і перебрав у віце-спікера Олени Кондратюк головування на засіданні.

Передісторія:

  • 7 жовтня народні депутати 284 голосами відкликали Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Фракція "Слуга народу" одразу ж зібралася й делегувала Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради, а Олександра Корнієнка на посаду першого заступника голови ВР.
  • На посаду нового голови Верховної Ради висунули 5 кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевичу, Гео Лероса та Олексія Гончаренка. 
  • Железняк і Лерос згодом зняли свої кандидатури з розгляду.
  • 7 жовтня нардепи не змогли обрати нового голови Верховної Ради, відклали це питання на 8 жовтня.

Українська правда
Теми: СтефанчукВерховна Рада


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