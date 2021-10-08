Стефанчука обрали спікером Ради

Народні депутати обрали Руслана Стефанчука головою Верховної Ради замість відкликаного напередодні з цієї посади Дмитра Разумкова.

Джерело: трансляція засідання парламенту

Деталі: Призначення першого віце-спікера Стефанчука спкером підтримав 261 нардеп.

Під час рейтингового голосування перед остаточним кандидатуру Руслана Стефанчука підтримали 257 депутатів, кандидатуру Олексія Гончаренка – 44 депутати, кандидатуру Яни Зінкевич – 146 депутатів.

Голосували за кандидатуру, яка за рейтинговим голосуванням набрала найбільше голосів.

Стефанчук подякував за довіру і перебрав у віце-спікера Олени Кондратюк головування на засіданні.

Передісторія: