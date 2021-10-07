На посаду голови Ради висунули 5 кандидатур
На посаду нового голови Верховної Ради висунули народних депутатів Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевичу, Гео Лероса та Олексія Гончаренка.
Джерело: трансляція засідання Верховної Ради
Деталі: Стефанчука висунула фракція "Слуга народу".
Железняка висунули обранці від "Голосу", які нині входять у депутатське об’єднання "Справедливість".
Лерос і Гончаренко запропонували кандидатури один одного.
"Європейська солідарність" висунула Зінкевич. Ірина Геращенко просила надати день на підготовку її декларації, але це не задовольнили.
Головуюча віце-спікер Олена Кондратюк наголосила, що всі фракції й депутати можуть висувати кандидатури, потім їх будуть обговорювати і буде час подати документи.
Після висунення кандидатур вона оголосила перерву на 30 хвилин (до 13:13), щоб апарат Верховної Ради підготував відомості про кандидатів на спікера.
Цьому передувало: 7 жовтня народні депутати 284 голосами відкликали Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
Фракція "Слуга народу" одразу ж зібралася й делегувала Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради, а Олександра Корнієнка на посаду першого заступника голови ВР.
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Передісторія:
- 30 вересня фракція "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Голова фракції Давид Арахамія пояснив такий крок "регламентною війною", розв’язаною Разумковим, і розходженням у поглядах.
- 2 жовтня нардепи "Слуги народу" на "виїзному засіданні" у Трускавці зібрали необхідні підписи за відставку Разумкова й домовилися вже 4 жовтня почати процедуру відкликання чинного спікера.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Разумков мав підтримувати позицію партії у питанні санкцій чи боротьби з олігархами, але він пішов іншим шляхом. Зеленський також сказав, що у Разумкова "інші політичні погляди", ніж у 73% його виборців.
- 5 жовтня депутати фракції "Слуга народу", груп "Довіра" та "За майбутнє" відсторонили Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. "Слуги народу" за цей час внесли в порядок денний питання про його відставку.
- Засідання під час розгляду питання про відставку Разумкова вів Данило Гетманцев ("Слуга народу").