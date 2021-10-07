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На посаду голови Ради висунули 5 кандидатур

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:45
На посаду голови Ради висунули 5 кандидатур
Разумков і Кондратюк прощаються в президії, фото Дмитра Ларіна, УП

На посаду нового голови Верховної Ради висунули народних депутатів Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевичу, Гео Лероса та Олексія Гончаренка. 

Джерело: трансляція засідання Верховної Ради 

Деталі: Стефанчука висунула фракція "Слуга народу".

Железняка висунули обранці від "Голосу", які нині входять у депутатське об’єднання "Справедливість". 

Лерос і Гончаренко запропонували кандидатури один одного. 

"Європейська солідарність" висунула Зінкевич. Ірина Геращенко просила надати день на підготовку її декларації, але це не задовольнили. 

Головуюча віце-спікер Олена Кондратюк наголосила, що всі фракції й депутати можуть висувати кандидатури, потім їх будуть обговорювати і буде час подати документи.

Після висунення кандидатур вона оголосила перерву на 30 хвилин (до 13:13), щоб апарат Верховної Ради підготував відомості про кандидатів на спікера.

Цьому передувало: 7 жовтня народні депутати 284 голосами відкликали Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Фракція "Слуга народу" одразу ж зібралася й делегувала Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради, а Олександра Корнієнка на посаду першого заступника голови ВР.

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Передісторія: 

УП, уточнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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