Труханов заявив, що НАБУ взялося за нього через вказівку Саакашвілі
Міський голова Одеси Труханов заявив, що колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі дав вказівку НАБУ відкрити проти нього справу. За словами Труханова, Саакашвілі отримав у подарунок від забудовника Kadorr пентхаус.
Джерело: підхід Труханова до преси під час перерви суду, котрий обирає йому запобіжний захід
Труханов сказав, що зачитає журналістам текст негласних слідчих дій. Зокрема, розмову агента НАБУ із кимось щодо справи Краяну.
Пряма мова: "Саакашвілі попросив Гізо, щоб Гізо (Гізо Углава перший заступник директора НАБУ і соратник Саакашвілі - ред.) почав "рвати" Труханова (зачитав Труханов - ред)...
Те, що зараз відбувається, це все було у 2015 році на виборах, коли Саакашвілі мені погрожував, говорив як мають пройти вибори, хто має виграти. Він наголошував, щоб вибори пройшли в два тури, вони пройшли в один тур. Його кандидат не пройшов і після цього мені прямо сказали, якщо ти не зробиш, те що ми тобі сказали, то у тебе будуть проблеми.
Періодично виникають проти мене якісь справи...
120 мільйонів застави, де я візьму ці гроші? Представник обвинувачення намагався ввести в оману суддю, кажучи, що мої фінанси дозволяють заплатити таку заставу. Він сказав, що я торік купив квартиру, яку квартиру?
Які ризики, навіщо зараз просити про тримання під вартою. Я за 4,5 роки не втік...
В Одесі йде боротьба. Той, хто хоче стати монополістом ринку будівництва, Аднан Ківан він бореться за те, щоб стати монополістом. Ви бачите це по надписам Kadorr і по кількості цих жахливих будинків. У нього намір всюди у місті будувати.
Подивіться, хто фінансував Саакашвілі, коли він був губернатором, хто фонд йому створив. В Одесі всі знають в Італійському бульварі компанією Кадор замість 15 тис. кв.м. побудовано 45 тис. кв.м. і Саакашвілі підписав документи про виділення цієї ділянки, коли був губернатором.
Після того як добудували будинок у пентхаусі він відствяткував новосілля і показав це на всю країну. Думаєте, хтось із правоохоронців хоча б запросив і допитав його, що ви там робили і як ви отримали цю квартиру?"
Деталі: Градоначальник Одеси поскаржився, що якби таке вчинив він, то уже отримав би 10 підозр.
За словами Труханова, обвинувачення не довело його провини, натомість у судовому засіданні звучали якісь здогадки і припущення.
Також він заявив, що експертизу, котра порахувала збитки, робив приватний експерт, а він з адвокатами має результати експертизи державної установи.
Вищий антикорупційний суд пішов на годинну перерву під час обрання запобіжного заходу міському голові Одеси.
Прокуратура просить для Труханова тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 120 млн грн.
Нагадаємо:
- Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову — він фігурує у справі про заволодіння землею в Одесі. Згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн.
- Також серед підозрюваних за даними джерела УП, - відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко.
- Влітку 2020 року детективи Національного антикорупційного бюро проводили масштабні обшуки в Одесі у справі про махінації мерії, де фігурують міський голова Одеси Геннадій Труханов і неофіційний "господар" міста Володимир Галантерник.
- ЗМІ писали, що обшуки проходили у Галантерника, Труханова і заступника мера Одеси Павла Вугельмана.
- Галантерник живе в Лондоні і раніше не визнавав своїх бізнес-інтересів в Україні. За даними ЗМІ, в дев'яностих роках Галантерник був пов'язаний із угрупованням Олександра Ангерта на прізвисько Ангел.
- Мільярдер Володимир Галантерник на початку року розкрив активи, підтвердивши наявність часток у ринках "Привоз", "7-й кілометр", торгово-розважальних центрах City Center, City Center "Котовський", Аркадія Сіті і бутик-готель "De Paris".