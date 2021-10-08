Труханов заявив, що НАБУ взялося за нього через вказівку Саакашвілі

Міський голова Одеси Труханов заявив, що колишній голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі дав вказівку НАБУ відкрити проти нього справу. За словами Труханова, Саакашвілі отримав у подарунок від забудовника Kadorr пентхаус.

Джерело: підхід Труханова до преси під час перерви суду, котрий обирає йому запобіжний захід

Труханов сказав, що зачитає журналістам текст негласних слідчих дій. Зокрема, розмову агента НАБУ із кимось щодо справи Краяну.

Пряма мова: "Саакашвілі попросив Гізо, щоб Гізо (Гізо Углава перший заступник директора НАБУ і соратник Саакашвілі - ред.) почав "рвати" Труханова (зачитав Труханов - ред)...

Те, що зараз відбувається, це все було у 2015 році на виборах, коли Саакашвілі мені погрожував, говорив як мають пройти вибори, хто має виграти. Він наголошував, щоб вибори пройшли в два тури, вони пройшли в один тур. Його кандидат не пройшов і після цього мені прямо сказали, якщо ти не зробиш, те що ми тобі сказали, то у тебе будуть проблеми.

Періодично виникають проти мене якісь справи...

120 мільйонів застави, де я візьму ці гроші? Представник обвинувачення намагався ввести в оману суддю, кажучи, що мої фінанси дозволяють заплатити таку заставу. Він сказав, що я торік купив квартиру, яку квартиру?

Які ризики, навіщо зараз просити про тримання під вартою. Я за 4,5 роки не втік...

В Одесі йде боротьба. Той, хто хоче стати монополістом ринку будівництва, Аднан Ківан він бореться за те, щоб стати монополістом. Ви бачите це по надписам Kadorr і по кількості цих жахливих будинків. У нього намір всюди у місті будувати.

Подивіться, хто фінансував Саакашвілі, коли він був губернатором, хто фонд йому створив. В Одесі всі знають в Італійському бульварі компанією Кадор замість 15 тис. кв.м. побудовано 45 тис. кв.м. і Саакашвілі підписав документи про виділення цієї ділянки, коли був губернатором.

Після того як добудували будинок у пентхаусі він відствяткував новосілля і показав це на всю країну. Думаєте, хтось із правоохоронців хоча б запросив і допитав його, що ви там робили і як ви отримали цю квартиру?"

Деталі: Градоначальник Одеси поскаржився, що якби таке вчинив він, то уже отримав би 10 підозр.

За словами Труханова, обвинувачення не довело його провини, натомість у судовому засіданні звучали якісь здогадки і припущення.

Також він заявив, що експертизу, котра порахувала збитки, робив приватний експерт, а він з адвокатами має результати експертизи державної установи.

Вищий антикорупційний суд пішов на годинну перерву під час обрання запобіжного заходу міському голові Одеси.

Прокуратура просить для Труханова тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 120 млн грн.

Нагадаємо: