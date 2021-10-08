Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал з Третьяковою: з чату "Слуги" почали виходити депутати

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 15:03
Скандал з Третьяковою: з чату Слуги почали виходити депутати
Фото з Facebook Корнієнка

Із офіційного чату фракції "Слуги народу" після публікації скринів переписки депутатки Тетяни Третьякової почали виходити нардепи.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу в парламенті 8 жовтня

Пряма мова Корнієнка: "Депутати після цього почали виходити. Після того, як стало зрозуміло, що в принципі… що в цей чат можна заходити як в кулуари. Він втратив своє значення чату для спілкування  колег, бо я можу – от там зараз мої колеги біля вікна – я можу зараз з ними поперекрикуватись – ви це запишете, і це в принципі так зараз виглядає офіційний чат фракції".

Деталі: Він додав, що наразі вийшло десь 10 осіб.

На запитання, чи створюватимуть новий чат, Корнієнко сказав, що з нового чату теж можуть зливати інформацію. Він також пожартував, що вже можна додати у партійний чат журналістів, щоб "усім простіше було".

Насправді ж, на думку голови партії, оскільки "цілісність інформації у чаті вже під питанням", то там варто писати лише те, що можна обговорювати зі ЗМІ, а якісь приватні речі варто писати у приватні повідомлення.

Тоді, за словами Корнієнка, "буде хоч зрозуміло, хто злив інформацію".

Що передувало: Нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова грубо висловилася в депутатському чаті про смерть колеги Антона Полякова. Її через це вирішили відсторонити від 5 сесійних засідань Ради. 

Передісторія: 

  • Антон Поляков помер вночі 8 жовтня у таксі. Імовірно – внаслідок гострої коронарної недостатності.
  • Поляков у парламента спершу входив до фракції "Слуга народу", а потім став членом депутатської групи "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським. 
  • Поляков неодноразово заявляв, що "слуги народу" отримують доплату в конвертах. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народускандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: