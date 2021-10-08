Скандал з Третьяковою: з чату "Слуги" почали виходити депутати

Із офіційного чату фракції "Слуги народу" після публікації скринів переписки депутатки Тетяни Третьякової почали виходити нардепи.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу в парламенті 8 жовтня

Пряма мова Корнієнка: "Депутати після цього почали виходити. Після того, як стало зрозуміло, що в принципі… що в цей чат можна заходити як в кулуари. Він втратив своє значення чату для спілкування колег, бо я можу – от там зараз мої колеги біля вікна – я можу зараз з ними поперекрикуватись – ви це запишете, і це в принципі так зараз виглядає офіційний чат фракції".

Деталі: Він додав, що наразі вийшло десь 10 осіб.

На запитання, чи створюватимуть новий чат, Корнієнко сказав, що з нового чату теж можуть зливати інформацію. Він також пожартував, що вже можна додати у партійний чат журналістів, щоб "усім простіше було".

Насправді ж, на думку голови партії, оскільки "цілісність інформації у чаті вже під питанням", то там варто писати лише те, що можна обговорювати зі ЗМІ, а якісь приватні речі варто писати у приватні повідомлення.

Тоді, за словами Корнієнка, "буде хоч зрозуміло, хто злив інформацію".

Що передувало: Нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Третьякова грубо висловилася в депутатському чаті про смерть колеги Антона Полякова. Її через це вирішили відсторонити від 5 сесійних засідань Ради.

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