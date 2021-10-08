У момент смерті Поляков був напідпитку, посварився зі Скороход - поліція

Народний депутат Антон Поляков у момент смерті був добряче напідпитку і як раз посварився зі співмешканкою, нардепкою Анною Скороход.

Джерело: брифінг начальника поліції Києва Івана Вигівського у п’ятницю

Деталі: Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полікова:

Хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті;

Отруєння якоюсь речовиною - як самостійно, так і невідомою особою.

Попереднє лікарське свідоцтво про смерть, зроблене після розтину, свідчить, що причиною смерті була гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.

У крові Полякова знайдено алкоголь в об’ємі близько 1 проміле. Це означає ступінь сп’яніння, при якому людина відчуває ейфорію, сильне порушення рухових функцій і мислення, у неї можуть бути неконтрольовані емоційні сплески, агресія.

Призначено судово-медичну та токсикологічну експертизу трупу, результати якої очікуються протягом двох днів.

За даними поліції, перед смертю Поляков увечері відпочивав разом з людиною на ім’я Руслан Джамбулатов у київському ресторані "Нуар". Десь у цей час Поляков посварився зі своєю співмешканкою, колегою по Раді Анною Скороход. Після ресторану вони разом з Джамбулатовим більше години каталися по місту на машині. В решті решт, Поляков пересів у таксі, де і помер. При цьому Джамбулатов після ресторану лишався тверезим.

Джамбулатова уже допитали, але не затримували. Скороход не стали допитувати, бо вона "погано себе почувала".

У поліції кажуть, що перевірили історію Джамбулатова і дійшли висновку, що це не та людина, щодо якої РНБО вводило у травні санкції, як про це писали деякі ЗМІ. Просто повний тезка - за ім'ям і прізвищем, у якого немає кримінального минулого.

Що передувало: Поліція та колеги повідомили, що 33 річного народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим у таксі у Дніпровському районі Києва.

Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, в машині нардепа почало нудити.

За попередньою інформацією народний помер внаслідок гострої коронарної недостатності.

У депутатки Анни Скороход є помічник Руслан Джамбулатов.

Відомо, що Поляков жив разом із колегою із депгрупи "За майбутнє" Анною Скороход, яку, як і його, виключили з фракції "Слуга народу".

8 жовтня вранці, після звістки про смерть Полякова, Скороход знепритомніла у Верховній Раді.