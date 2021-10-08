Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Усі фракції, крім "слуг", вимагають забрати в Третьякової комітет

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 18:47
Галина Третьякова, фото з її FACEBOOK-сторінки

Голови фракцій і груп Верховної Ради, окрім "Слуги народу", підписали звернення до керівництва парламенту з вимогою звільнити Галину Третьякову з посади голови комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів. Причина – її безсердечне висловлювання щодо померлого нардепа Антона Полякова.

Джерело: народний депутат з групи "За майбутннє" Тарас Батенко у Facebook

Деталі: Ініціаторами звернення є депутати групи "За майбутнє", яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Пряма мова Батенка: "Очікуємо рішення голови Верховної Ради України та комітету з питань регламенту, депутатської етики та організаційної роботи Верховної Ради України. Будемо жорстко настоювати на усуненні пані Третьякової із займаної посади на наступному пленарному тижні!"

Більше деталей: Депутат також висловив позицію, що Третьякова "недостойна бути народним депутатом після таких цинічних та бездушних слів про смерть Антона Полякова".

 

Передісторія: Нардеп з групи "За майбутнє" Антон Поляков, якому було лише 33 роки, помер цієї ночі у таксі в Києві. Йому раптово стало зле.

Поляков йшов до Ради як "слуга народу", але пізніше його виключили з фракції.

Нардепка-"слуга" Галина Третьякова прокоментувала його смерть наступним чином: "Як на мене, то це мінус один ворог. Засім – все добре".

Це викликало обурення серед депутатів, і її вирішили відсторонити від 5 сесійних засідань Ради.

Українська правда
Теми: ПоляковВерховна Радаскандал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

До будинку Порошенка принесли гарбузи, дві акції тривають

доповнено"Тебе судитимуть за вагнергейт": під будинком Зеленського проходить мітинг

Фура в'їхала в маршрутку на Одещині: 2 загиблих, 9 постраждалих

фотоАкція біля будинку Порошенка: на учасника склали адмінпротокол

В Україну прибула партія додаткової безпекової допомоги від США

відеоПрезидент Чехії потрапив до реанімації після поразки влади на виборах

Усі новини...
Поляков
У момент смерті Поляков був напідпитку, посварився зі Скороход - поліція
Напередодні смерті Поляков був у компанії помічника Скороход - джерела
За слова про Полякова Третьякову відсторонять від 5 засідань Ради
Останні новини
22:34
Лікар Саакашвілі повідомив про його захворювання: стан погіршився
21:30
Порошенко заявив, що Зеленський став на рейки Антимайдану
20:51
Президент заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху
20:33
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий термін
20:00
До будинку Порошенка принесли гарбузи, дві акції тривають
19:40
доповнено"Тебе судитимуть за вагнергейт": під будинком Зеленського проходить мітинг
19:13
Ліван через добу після відключення знову отримав електроенергію
19:04
Новини економіки: корпоративний податок, розбірки в МВФ
18:47
У Брюсселі десятки тисяч людей вийшли на кліматичний марш
18:32
Фура в'їхала в маршрутку на Одещині: 2 загиблих, 9 постраждалих
Усі новини...