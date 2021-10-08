Усі фракції, крім "слуг", вимагають забрати в Третьякової комітет

Галина Третьякова, фото з її FACEBOOK-сторінки

Голови фракцій і груп Верховної Ради, окрім "Слуги народу", підписали звернення до керівництва парламенту з вимогою звільнити Галину Третьякову з посади голови комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів. Причина – її безсердечне висловлювання щодо померлого нардепа Антона Полякова.

Джерело: народний депутат з групи "За майбутннє" Тарас Батенко у Facebook

Деталі: Ініціаторами звернення є депутати групи "За майбутнє", яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Пряма мова Батенка: "Очікуємо рішення голови Верховної Ради України та комітету з питань регламенту, депутатської етики та організаційної роботи Верховної Ради України. Будемо жорстко настоювати на усуненні пані Третьякової із займаної посади на наступному пленарному тижні!"

Більше деталей: Депутат також висловив позицію, що Третьякова "недостойна бути народним депутатом після таких цинічних та бездушних слів про смерть Антона Полякова".

Передісторія: Нардеп з групи "За майбутнє" Антон Поляков, якому було лише 33 роки, помер цієї ночі у таксі в Києві. Йому раптово стало зле.

Поляков йшов до Ради як "слуга народу", але пізніше його виключили з фракції.

Нардепка-"слуга" Галина Третьякова прокоментувала його смерть наступним чином: "Як на мене, то це мінус один ворог. Засім – все добре".

Це викликало обурення серед депутатів, і її вирішили відсторонити від 5 сесійних засідань Ради.