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ЄС і США відреагували на зрив засідання комісії щодо керівника САП

Субота, 9 жовтня 2021, 13:08
ЄС і США відреагували на зрив засідання комісії щодо керівника САП
Shutterstock

Європейський Союз і США розчаровані зривом засідання комісії з відбору керівника САП і закликають її без зволікання відновити роботу.

Джерело: Посольство США в Україні

Дослівно: "ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні.

Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами".

Що передувало: Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу через відсутність кворуму.

Передісторія:

  • Наприкінці серпня четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.
  • Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
  • Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.
  • Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.
  • Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураСШАЄС
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