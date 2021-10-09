ЄС і США відреагували на зрив засідання комісії щодо керівника САП
Субота, 9 жовтня 2021, 13:08
Європейський Союз і США розчаровані зривом засідання комісії з відбору керівника САП і закликають її без зволікання відновити роботу.
Джерело: Посольство США в Україні
Дослівно: "ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні.
Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами".
Що передувало: Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу через відсутність кворуму.
Передісторія:
- Наприкінці серпня четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.
- Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
- Посольства ЄС і США в Україні прямо заявляли, що від прозорості обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме подальша підтримка України.
- Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.
- Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року.
Українська правда