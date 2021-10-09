ЄС і США відреагували на зрив засідання комісії щодо керівника САП

Європейський Союз і США розчаровані зривом засідання комісії з відбору керівника САП і закликають її без зволікання відновити роботу.

Джерело: Посольство США в Україні

Дослівно: "ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні.

Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами".

Що передувало: Засідання комісії, яка має обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу через відсутність кворуму.

Передісторія: