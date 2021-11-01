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У МЗС відповіли Лаврову щодо "спроб України втягнути Росію у силові дії"

Понеділок, 1 листопада 2021, 15:40

В МЗС України у відповідь на останні коментарі глави МЗС Росії Сергєя Лаврова заявили, що  "Україна намагається втягнути Росію в дипломатичний процес".

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, який отримала "Європейська правда".

Ніколенко відреагував на слова Лаврова,  що Росія нібито спостерігає спроби української влади "створити провокаційну ситуацію та втягнути Москву в силові дії".

"За сім років мешканці тимчасово окупованих територій Донбасу вже побачили достатньо російських силових дій, горя і розрухи. Саме тому наша держава постійно пропонує кроки задля зрушення з місця мирного врегулювання. А Російська Федерація ігнорує їх під різними приводами", - зазначив Ніколенко.

За його словами, Україна  закликає РФ нарешті припинити мислити категоріями війни та очікує на добросовісне виконання нею домовленостей саміту лідерів Нормандського формату, досягнутих в Парижі в грудні 2019 року.

"Мова про відведення сил і засобів від лінії розмежування, дотримання режиму припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, гарантування безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України, зокрема й на тимчасово окупованій території, та виконання інших положень підсумкового документа", - зазначив Ніколенко.

Він наголосив, що Україна готова до подальшої зустрічі в Нормандському форматі без передумов, аби рухатися далі.

"Сподіваємо, що на таку зустріч погодиться і Росія.  Водночас українська сторона залишає за собою право відповіді на наступальні дії, обстріли, збройні провокації, як це передбачено додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", - зазначив речник МЗС.

26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".

У МЗС Німеччини заявили, що стурбовані тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники. Про "стурбованість" заявили й у Франції.

У США, своєю чергою, наголосили, що Росія бреше про те, що Україна "Байрактаром" загострює ситуацію.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Збройні сили використовують наявне у них озброєння для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника.

Теми: МЗСРосія
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