У Москві заявили, що Україна намагається "втягнути Росію у силові дії"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито спостерігає спроби української влади "створити провокаційну ситуацію та втягнути Москву в силові дії".

Джерело: ТАСС із посиланням на інтерв'ю Лаврова "Росія-24"

Деталі: Лавров також обурився, що Україна у відповідь на вбивство свого воїна вперше застосувала "Байрактар" та знищила гармату бойовиків.

Пряма мова Лаврова: "Повертаючись до України, до "нормандського формату": так, загострення є. Спостерігаються спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від ополчення і втягнути Росію в якісь силові дії.

Думаю, вони зараз там міркують, що їм вигідніше: показати "крутість", що вони вже почали бомбити в грубе, пряме порушення мінських домовленостей, або сказати, що вони все-таки виконують мінські домовленості, і запропонувати зібратися в нормандському форматі".

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