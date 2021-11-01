У Москві заявили, що Україна намагається "втягнути Росію у силові дії"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито спостерігає спроби української влади "створити провокаційну ситуацію та втягнути Москву в силові дії".
Джерело: ТАСС із посиланням на інтерв'ю Лаврова "Росія-24"
Деталі: Лавров також обурився, що Україна у відповідь на вбивство свого воїна вперше застосувала "Байрактар" та знищила гармату бойовиків.
Пряма мова Лаврова: "Повертаючись до України, до "нормандського формату": так, загострення є. Спостерігаються спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від ополчення і втягнути Росію в якісь силові дії.
Думаю, вони зараз там міркують, що їм вигідніше: показати "крутість", що вони вже почали бомбити в грубе, пряме порушення мінських домовленостей, або сказати, що вони все-таки виконують мінські домовленості, і запропонувати зібратися в нормандському форматі".
Нагадаємо:
- 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".
- У МЗС Німеччини заявили, що стурбовані тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники. Про "стурбованість" заявили й у Франції.
- У США, своєю чергою, наголосили, що Росія бреше про те, що Україна "Байрактаром" загострює ситуацію.
- Посол України в Німеччині наголосив, що Україна має право захищатися. Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів їм, що Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні турецьких безпілотників Bayraktar на Донбасі.
- Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що хоч "Байрактари" лише один раз задіяли, вони на бойовому чергуванні вдень та вночі вже понад пів року.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що Збройні сили використовують наявне у них озброєння для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника.