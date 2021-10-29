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США відреагували на "Байрактари" на Донбасі

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 17:27
БАЙРАКТАР, ФОТО: АРМІЯINFORM

У посольстві Сполучених штатів відреагували на використання "Байрактару" на Донбасі, проте впевнені, що Росія обманює щодо "загострення ситуації" з боку України.

Джерело: заява посольства США

Дослівно: "Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними — підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна.

Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості".

Нагадаємо:     

  • 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".
  • У МЗС Німеччини заявили, що стурбовані тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.
  • Посол України в Німеччині відповів, що Україна має право захищатися.
  • МЗС Франції також висловило стурбованість інформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника "Байрактар".
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів їм, що Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні турецьких безпілотників Bayraktar на Донбасі.
  • Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що хоч "Байрактари" лише один раз задіяли, вони на бойовому чергуванні вдень та вночі вже понад пів року.

Українська правда
Теми: СШАУкраїнаДонбасвійнаРосія


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