США відреагували на "Байрактари" на Донбасі

У посольстві Сполучених штатів відреагували на використання "Байрактару" на Донбасі, проте впевнені, що Росія обманює щодо "загострення ситуації" з боку України.

Джерело: заява посольства США

Дослівно: "Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними — підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна.

Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості".

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