США відреагували на "Байрактари" на Донбасі
П'ятниця, 29 жовтня 2021, 17:27
У посольстві Сполучених штатів відреагували на використання "Байрактару" на Донбасі, проте впевнені, що Росія обманює щодо "загострення ситуації" з боку України.
Джерело: заява посольства США
Дослівно: "Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню, але давайте будемо ясними — підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна.
Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості".
Нагадаємо:
- 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".
- У МЗС Німеччини заявили, що стурбовані тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.
- Посол України в Німеччині відповів, що Україна має право захищатися.
- МЗС Франції також висловило стурбованість інформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника "Байрактар".
- Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів їм, що Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні турецьких безпілотників Bayraktar на Донбасі.
- Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що хоч "Байрактари" лише один раз задіяли, вони на бойовому чергуванні вдень та вночі вже понад пів року.
Українська правда