ОАСК просять розсудити, чи є Ситник агентом спецслужб США

Окружний адміністративний суд Києва просять з’ясувати, чи є в керівництві Національного антикорупційного бюро агенти американських спецслужб.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: Позов до суду скерувала громадська організація "Свідома Україна". Відповідачами зазначено Службу безпеки України, Центр протидії дезінформації при РНБО та Посольство США в Україні.

Заявник просить суд визнати протиправною відмову цих установ прокоментувати інформацію, що в керівництві НАБУ "працюють агенти спеціальних служб США". Зокрема, в позові згадують директора Артема Ситника та його першого заступника Гізо Углаву.

Також у позові просять всі перелічені органи все ж таки підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цією справою.

За даними YouControl, громадська організація "Свідома Україна" була зареєстрована 2016 року в м. Обухів, Київської області. Серед засновників Кубленко Юлія В’ячеславівна та Малиновська Анна Борисівна, яка є членом Національної асоціації адвокатів України.

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