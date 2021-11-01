ОАСК просять розсудити, чи є Ситник агентом спецслужб США
Окружний адміністративний суд Києва просять з’ясувати, чи є в керівництві Національного антикорупційного бюро агенти американських спецслужб.
Джерело: пресслужба ОАСК
Деталі: Позов до суду скерувала громадська організація "Свідома Україна". Відповідачами зазначено Службу безпеки України, Центр протидії дезінформації при РНБО та Посольство США в Україні.
Заявник просить суд визнати протиправною відмову цих установ прокоментувати інформацію, що в керівництві НАБУ "працюють агенти спеціальних служб США". Зокрема, в позові згадують директора Артема Ситника та його першого заступника Гізо Углаву.
Також у позові просять всі перелічені органи все ж таки підтвердити чи спростувати цю інформацію.
Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цією справою.
За даними YouControl, громадська організація "Свідома Україна" була зареєстрована 2016 року в м. Обухів, Київської області. Серед засновників Кубленко Юлія В’ячеславівна та Малиновська Анна Борисівна, яка є членом Національної асоціації адвокатів України.
Передісторія:
- Керівництво НАБУ, зокрема директор Артем Ситник, періодично заявляють, що на них чинять тиск. У березні директора збирались звільнити, ухваливши новий урядовий законопроект про НАБУ.
- У грудні 2020 року заступник очільника Офісу президента Олег Татаров погрожував покарати Ситника "правовими методами".