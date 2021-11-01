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ОАСК просять розсудити, чи є Ситник агентом спецслужб США

Понеділок, 1 листопада 2021, 16:58
Артем Ситник. фото Ельдара Сарахмана, УП

Окружний адміністративний суд Києва просять з’ясувати, чи є в керівництві Національного антикорупційного бюро агенти американських спецслужб.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: Позов до суду скерувала громадська організація "Свідома Україна". Відповідачами зазначено Службу безпеки України, Центр протидії дезінформації при РНБО та Посольство США в Україні.

Заявник просить суд визнати протиправною відмову цих установ прокоментувати інформацію, що в керівництві НАБУ "працюють агенти спеціальних служб США". Зокрема, в позові згадують директора Артема Ситника та його першого заступника Гізо Углаву.

Також у позові просять всі перелічені органи все ж таки підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цією справою.

За даними YouControl, громадська організація "Свідома Україна" була зареєстрована 2016 року в м. Обухів, Київської області. Серед засновників Кубленко Юлія В’ячеславівна та Малиновська Анна Борисівна, яка є членом Національної асоціації адвокатів України.

Передісторія:

  • Керівництво НАБУ, зокрема директор Артем Ситник, періодично заявляють, що на них чинять тиск. У березні директора збирались звільнити, ухваливши новий урядовий законопроект про НАБУ.
  • У грудні 2020 року заступник очільника Офісу президента Олег Татаров погрожував покарати Ситника "правовими методами".

Українська правда


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