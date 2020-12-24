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Заступник глави ОП Татаров погрожує "покарати Ситника, який зарвався"

Четвер, 24 грудня 2020, 20:51

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров обіцяє "покарати" главу Національного антикорупційного бюро Артема Ситника "правовими методами".

Джерело: Татаров у Telegram

Пряма мова Татарова: "Стиль роботи керівників НАБУ і САП абсолютно зрозумілий – після грубої фальсифікації – публічне апелювання до громадськості і високих антикорупційних матерій. В їх заяви щодо мене можна було б повірити, якби суспільству було продемонстровано хоч один доказ, відео, аудіо, електронні або документальні факти.

А в моєму протистоянні зі скандальним Ситником – тільки його образа, неприкрита особиста помста і відволікання уваги від десятків фактів власного зловживання владою, проведення з метою особистого збагачення угод на окупованій українській території, присвоєння владних повноважень та інших злочинів.

Я публічно розберу кожну деталь цього кримінального провадження і покараю чиновника, який зарвався, правовими методами".

Що передувало: 21 грудня в Офісі президента заявили, що заступник голови ОП написав заяву про тимчасове призупинення повноважень, "щоб уникнути конфлікту інтересів і задовольнити суспільний запит". На той час Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру Татарову за статтею про хабарництво.

24 грудня через передачу справи Татарова в СБУ йому не змогли обрати запобіжний захід: Вищий антикорупційний суд відклав засідання на 28 грудня.

Передісторія:

Українська правда
Теми: ТатаровСитникОфіс президентаНАБУ


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