Заступник глави ОП Татаров погрожує "покарати Ситника, який зарвався"
Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров обіцяє "покарати" главу Національного антикорупційного бюро Артема Ситника "правовими методами".
Джерело: Татаров у Telegram
Пряма мова Татарова: "Стиль роботи керівників НАБУ і САП абсолютно зрозумілий – після грубої фальсифікації – публічне апелювання до громадськості і високих антикорупційних матерій. В їх заяви щодо мене можна було б повірити, якби суспільству було продемонстровано хоч один доказ, відео, аудіо, електронні або документальні факти.
А в моєму протистоянні зі скандальним Ситником – тільки його образа, неприкрита особиста помста і відволікання уваги від десятків фактів власного зловживання владою, проведення з метою особистого збагачення угод на окупованій українській території, присвоєння владних повноважень та інших злочинів.
Я публічно розберу кожну деталь цього кримінального провадження і покараю чиновника, який зарвався, правовими методами".
Що передувало: 21 грудня в Офісі президента заявили, що заступник голови ОП написав заяву про тимчасове призупинення повноважень, "щоб уникнути конфлікту інтересів і задовольнити суспільний запит". На той час Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру Татарову за статтею про хабарництво.
24 грудня через передачу справи Татарова в СБУ йому не змогли обрати запобіжний захід: Вищий антикорупційний суд відклав засідання на 28 грудня.
Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідуєсправу стосовно Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу,в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозруТатарову.
- 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.
- НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручанняв розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.