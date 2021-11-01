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Арахамії обрали нового першого заступника

Понеділок, 1 листопада 2021, 19:20
Арахамії обрали нового першого заступника
Андрій Мотовиловець, фото з сайту "Слуги народу"

Фракція "Слуга народу" проголосувала за призначення першим заступником свого голови Андрія Мотовиловця замість Олександра Корнієнка.

Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова: "Андрія Мотовиловця обрано першим заступником голови фракції "Слуга народу".

Деталі: Таке рішення фракція ухвалила на своєму засіданні у Києві 1 листопада.

Передісторія: 19 жовтня Верховна Рада обрала Корнієнка першим заступником голови Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Слуга народуАрахаміяОлександр Корнієнко Верховна Рада
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