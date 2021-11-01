Арахамії обрали нового першого заступника
Понеділок, 1 листопада 2021, 19:20
Фракція "Слуга народу" проголосувала за призначення першим заступником свого голови Андрія Мотовиловця замість Олександра Корнієнка.
Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук у Telegram
Пряма мова: "Андрія Мотовиловця обрано першим заступником голови фракції "Слуга народу".
Деталі: Таке рішення фракція ухвалила на своєму засіданні у Києві 1 листопада.
Передісторія: 19 жовтня Верховна Рада обрала Корнієнка першим заступником голови Верховної Ради.
Українська правда