Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Арахамії обрали нового першого заступника

Понеділок, 1 листопада 2021, 20:20
Андрій Мотовиловець, фото з сайту "Слуги народу"

Фракція "Слуга народу" проголосувала за призначення першим заступником свого голови Андрія Мотовиловця замість Олександра Корнієнка.

Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова: "Андрія Мотовиловця обрано першим заступником голови фракції "Слуга народу".

Деталі: Таке рішення фракція ухвалила на своєму засіданні у Києві 1 листопада.

Передісторія: 19 жовтня Верховна Рада обрала Корнієнка першим заступником голови Верховної Ради.

Українська правда
Теми: Слуга народуАрахаміяОлександр Корнієнко Верховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЛерос з трибуни показав середній палець Зеленському, тепер це розгляне комітет

Рада призначила Резнікова міністром оборони

таблицяЩе одна область повернулася в жовту зону, у червоній – 16 регіонів України

У Росії знову рекорд смертей від коронавірусу

В Україні рекордні 27 377 випадків Covid за добу, загальна кількість жертв – понад 70 тисяч

Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна

Усі новини...
Слуга народу
"Слуга народу" вирішила повернути Штучному крісло голови апарату Ради
На довиборах у Раду проходить "слуга" Козир, шлях якому розчистив Зеленський
Арахамія прокоментував майбутні кадрові ротації у Кабміні
Останні новини
12:07
У Києві від Covid помер 8-річний хлопчик, серед померлих – жодного вакцинованого
12:02
Україна і Рада Європи "перегорнули сторінку" турбулентності у відносинах - Кулеба
11:58
Лікарні отримають додаткові 800 млн на кисневі станції
11:54
Авіакатастрофа під Іркутськом: на борту було більше людей - росЗМІ
11:35
фотоЛерос з трибуни показав середній палець Зеленському, тепер це розгляне комітет
11:25
У Польщі затримали трьох працівниць центру щеплення, які видавали сертифікати без введення вакцини
11:23
В Україні хочуть запровадити накопичувальну пенсію. Як це працюватиме
11:10
Найгірші показники вакцинації демонструють Закарпаття і Волинь – Ляшко
11:04
Рада призначила Резнікова міністром оборони
11:01
таблицяЩе одна область повернулася в жовту зону, у червоній – 16 регіонів України
Усі новини...