Першим віце-спікером став Корнієнко, який хоче “реформувати регламент”

Народні депутати обрали першим заступником голови Верховної Ради Руслана Стефанчука його соратника зі "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

Джерело: трансляція засідання парламенту 19 жовтня

Деталі: На посаду було висунуто кандидатури Олександра Корнієнка зі "Слуги народу" та Софії Федини з "Європейської солідарності".

Вони заявили про конфлікт інтересів щодо голосування за кандидатури, а потім виступили перед нардепами та відповіли на їхні запитання.

Рейтингове голосування показало перевагу Корнієнка над Фединою: 248 "за" проти 73 "за".

На остаточному голосуванні кандидатуру представника "Слуги народу" підтримали 256 нардепів.

Із Корнієнка зняли членство в комітеті з питань місцевого самоврядування і він зайняв місце першого віце-спікера у президії Верховної Ради.

Корнієнко під час виступу перед обранням сказав, що смарт-державі потрібен "смарт-парламент".

Він прагне зробити так, "щоб реформи не тонули у парламенті".

Корнієнко заявив, що парламенту потрібна модернізація, інакше довіра до Верховної Ради, яка зараз становить 3%, буде далі падати.

Подолання "парламентського спаму" він назвав серед тактичних завдань.

Пряма мова Корнієнка: "Парламент повинен залишатися місцем для дискусії… але парламент – це не лише місце для дискусій. Верховна Рада – це орган влади, від якого люди чекають результатів для себе.

Процедура важлива, демократія – це процедура, але хто сказав, що ми повинні неухильно слідувати процедурам, які були створені за доби старої політики і були налаштовані на те, щоб законсервувати найголовніші її риси: корупцію і брехню. Хіба ми не маємо права змінити процедуру заради більш ефективного і спроможного парламенту?

Якщо ми з вами змінили карту України, скасували ганебні мораторії, відкрили ринки, у нас має вистачити політичної волі та експертизи реформувати і регламент Верховної Ради. Потрібна комплексна реформа парламентських процедур та процесів, інакше парламент надалі буде товкти воду в ступі, гальмуючи процес трансформації країни".

Більше деталей: Корнієнко також сказав, що він – прихильник "опозиційного дня", який би раз на місяць міг відбуватися в парламенті.

На його думку, разом із законом про опозицію треба приймати і закон про коаліцію.

У свою чергу, Федина говорила, що парламент має стати надійним тилом для захисників України і ставати на захист звичайних громадян.

Задаючи питання, опоненти з різних фракцій обмінювалися "шпильками".

Нагадаємо: Олександр Корнієнко зайняв посаду Руслана Стефанчука, який очолив парламент замість Дмитра Разумкова, відкликаного з посади голови Верховної Ради ініціативи фракції "Слуга народу

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дорікав Разумкову, зокрема, за "холодну регламентну війну".