"Слуга народу" висунула Резнікова і Верещук у міністри

Фракція "Слуга народу" підтримала висунення нардепки Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а щойно звільненого з цього поста Олексія Резнікова - на міністра оборони.

Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук на брифінгу

Деталі: Вона нагадала, що кандидатуру Резнікова запропонував президент Володимир Зеленський.

Палійчук розповіла також, що після призначення Верещук замість неї в Раду зайде 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук, який у зе-команді з вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах він координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021 – голова Контрольно-ревізійної комісії.

Сергій Кострійчук фото сн

Крім того, за її словами, фракція обговорила можливість призначити голову Державної митної служби Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко - першим віцепрем'єром - міністром економіки.

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