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"Слуга народу" висунула Резнікова і Верещук у міністри

Понеділок, 1 листопада 2021, 20:59
Слуга народу висунула Резнікова і Верещук у міністри
Ірина Верещук і Олексій Резніков, колаж УП

Фракція "Слуга народу" підтримала висунення нардепки Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а щойно звільненого з цього поста Олексія Резнікова - на міністра оборони.

Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук на брифінгу

Деталі: Вона нагадала, що кандидатуру Резнікова запропонував президент Володимир Зеленський.

Палійчук розповіла також, що після призначення Верещук замість неї в Раду зайде 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук, який у зе-команді з вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах він координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021 – голова Контрольно-ревізійної комісії.

 
Сергій Кострійчук
фото сн

Крім того, за її словами, фракція обговорила можливість призначити голову Державної митної служби Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко - першим віцепрем'єром - міністром економіки.

Передісторія: 

  • На початку вересня Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни" в Кабміні, але відмовився їх анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.
  • 1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Їм шукали заміну.
  • Станом на кінець вересня найбільш імовірними кандидатами на виліт називали міністра соцполітики Марину Лазебну, віцепрем’єра Олега Уруського, міністра екології Романа Абрамовського.
  • У жовтні у "Слузі народу" також обговорювали звільнення першого віцепрем’єра-міністра економіки Олексія Любченка. 

Євген Кізілов, УП

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Теми: Слуга народуКабінет міністрів
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