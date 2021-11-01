"Слуга народу" висунула Резнікова і Верещук у міністри
Фракція "Слуга народу" підтримала висунення нардепки Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а щойно звільненого з цього поста Олексія Резнікова - на міністра оборони.
Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук на брифінгу
Деталі: Вона нагадала, що кандидатуру Резнікова запропонував президент Володимир Зеленський.
Палійчук розповіла також, що після призначення Верещук замість неї в Раду зайде 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук, який у зе-команді з вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах він координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021 – голова Контрольно-ревізійної комісії.
Крім того, за її словами, фракція обговорила можливість призначити голову Державної митної служби Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко - першим віцепрем'єром - міністром економіки.
Передісторія:
- На початку вересня Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни" в Кабміні, але відмовився їх анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.
- 1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Їм шукали заміну.
- Станом на кінець вересня найбільш імовірними кандидатами на виліт називали міністра соцполітики Марину Лазебну, віцепрем’єра Олега Уруського, міністра екології Романа Абрамовського.
- У жовтні у "Слузі народу" також обговорювали звільнення першого віцепрем’єра-міністра економіки Олексія Любченка.