Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Слуга народу" висунула Резнікова і Верещук у міністри

Понеділок, 1 листопада 2021, 21:59
Ірина Верещук і Олексій Резніков, колаж УП

Фракція "Слуга народу" підтримала висунення нардепки Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а щойно звільненого з цього поста Олексія Резнікова - на міністра оборони.

Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук на брифінгу

Деталі: Вона нагадала, що кандидатуру Резнікова запропонував президент Володимир Зеленський.

Палійчук розповіла також, що після призначення Верещук замість неї в Раду зайде 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук, який у зе-команді з вересня 2018 року. На президентських і парламентських виборах він координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році – член Вищої Ради партії, у 2021 – голова Контрольно-ревізійної комісії.

 
Сергій Кострійчук
фото сн

Крім того, за її словами, фракція обговорила можливість призначити голову Державної митної служби Павла Рябікіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко - першим віцепрем'єром - міністром економіки.

Передісторія: 

  • На початку вересня Арахамія заявив, що "планується три-чотири кадрових заміни" в Кабміні, але відмовився їх анонсувати. Він зазначав, що фракція ще 1,5 місяці тому почала активні переговори з потенційними кандидатами на посади певних міністрів.
  • 1 вересня "Українська правда" повідомляла, що в найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну й віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Їм шукали заміну.
  • Станом на кінець вересня найбільш імовірними кандидатами на виліт називали міністра соцполітики Марину Лазебну, віцепрем’єра Олега Уруського, міністра екології Романа Абрамовського.
  • У жовтні у "Слузі народу" також обговорювали звільнення першого віцепрем’єра-міністра економіки Олексія Любченка. 

Євген Кізілов, УП
Теми: Слуга народуКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Британія першою у світі схвалила таблетки від коронавірусу

Рада призначила віцепрем’єрку економіки

Верещук зробили міністром

Мінкульт вніс російського гумориста Галкіна в "чорний" список

фотоТкаченко вимагає пояснень від СБУ, як український актор потрапив до чорних списків

У Києві від Covid помер 8-річний хлопчик, серед померлих – жодного вакцинованого

Усі новини...
Слуга народу
Арахамії обрали нового першого заступника
"Слуга народу" вирішила повернути Штучному крісло голови апарату Ради
На довиборах у Раду проходить "слуга" Козир, шлях якому розчистив Зеленський
Останні новини
15:13
Нацфонду досліджень з початку року направили на гранти 600 мільйонів
15:11
В одному з муніципалітетів РФ заманюють на вакцинацію вугіллям та стрижкою
15:10
Венедіктова в річницю смерті Гандзюк прозвітувала про хід розслідування і судів
15:04
фотоГолодуючий Саакашвілі написав листа в Україну: скаржиться на вкрай погані аналізи
14:59
Мінекономіки програло суд білоруським виробникам авто щодо обмеження імпорту
14:52
США і Британія закликають покарати винних у смерті Гандзюк
14:44
Віцепрем'єрка Верещук про реінтеграцію Донбасу: Потрібна м'яка сила
14:41
СБУ попросила вибачення в українського актора, якого внесла до "чорного" списку
14:39
Освітній омбудсмен закликав не витягувати гроші з "батьківських кишень" на потреби шкіл
14:37
Регулятор допустив до обігу в Україні акції Nike, Pfizer і PayPal
Усі новини...