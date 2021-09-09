Уже не три, а п’ять-шість: у Кабміні більшає кандидатів "на виліт"

Покинути уряд Дениса Шмигаля можуть уже щонайменше п’ять міністрів: окрім Олега Уруського, Андрія Тарана і Марини Лазебної, це Олександр Ткаченко, а також Олексій Чернишов, який обіймає посаду міністра розвитку громад і територій.

Джерело: стаття "Української правди" під заголовком "По одному на вихід. Нові відставки в Кабміні й Офісі Зеленського"

Деталі: За даними УП в президентській команді, Олексій Чернишов зараз є безпосереднім "менеджером кампанії з розділення влади в Києві" між мером столиці й головою КМДА і головним кандидатом на посаду голови Київської міської держадміністрації після цього.

Не дарма Верховна Рада терміново повернулася до розгляду нового закону про столицю, яким у київського міського голови хочуть забрати левову частку впливу.

Окрім того, претендентами "на виліт" є міністр культури Олександр Ткаченко та міністр юстиції Денис Малюська.

Проте відставка останнього, за даними УП, малоймовірна: хоча голова Мін’юсту дратує керівника Офісу президента Андрія Єрмака, сам президент Володимир Зеленський симпатизує Малюсьці.

А от місце Ткаченка Єрмак волів би віддати нинішньому держсекретарю Мінкульту Ростиславу Карандєєву.

Ще раніше УП писала про те, що у владній команді шукають заміну трьом міністрам: віцепрем’єр-міністру стратегічної промисловості Олегу Уруському, міністру оборони Андрію Тарану та міністерці соцполітики Марині Лазебній.

На місце Тарана, яким невдоволені у профільному комітеті, можуть висунути депутатку від "Слуги народу" Ірину Верещук, гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва та віцепрем’єра Олександра Рєзнікова.

Лазебна ж може поплатитися кріслом за незговірливість і конфлікт із головою профільного комітету парламенту Галиною Третяковою, близькою до Єрмака, та відповідальною за "соціалку" в Офісі президента Юлією Соколовською.

У фракції "Слуга народу" зізнаються, що не знають чітко, скількох міністрів будуть міняти і коли саме. Ключова проблема – в альтернативі, кого призначати на місце звільнених.

Цьому передувало: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що орієнтовно 20 вересня депутати фракції розглядатимуть кадрові питання в уряді. Він казав, що планується "три-чотири кадрових заміни".

Арахамія також заперечив намір звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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