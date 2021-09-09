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Уже не три, а п’ять-шість: у Кабміні більшає кандидатів "на виліт"

Четвер, 9 вересня 2021, 12:01
Шмигаль на засіданні уряду, фото КМУ

Покинути уряд Дениса Шмигаля можуть уже щонайменше п’ять міністрів: окрім Олега Уруського, Андрія Тарана і Марини Лазебної, це Олександр Ткаченко, а також Олексій Чернишов, який обіймає посаду міністра розвитку громад і територій. 

Джерело: стаття "Української правди" під заголовком "По одному на вихід. Нові відставки в Кабміні й Офісі Зеленського"

Деталі: За даними УП в президентській команді, Олексій Чернишов зараз є безпосереднім "менеджером кампанії з розділення влади в Києві" між мером столиці й головою КМДА і головним кандидатом на посаду голови Київської міської держадміністрації після цього. 

Не дарма Верховна Рада терміново повернулася до розгляду нового закону про столицю, яким у київського міського голови хочуть забрати левову частку впливу. 

Окрім того, претендентами "на виліт" є міністр культури Олександр Ткаченко та міністр юстиції Денис Малюська

Проте відставка останнього, за даними УП, малоймовірна: хоча голова Мін’юсту дратує керівника Офісу президента Андрія Єрмака, сам президент Володимир Зеленський симпатизує Малюсьці.

А от місце Ткаченка Єрмак волів би віддати нинішньому держсекретарю Мінкульту Ростиславу Карандєєву. 

Ще раніше УП писала про те, що у владній команді шукають заміну трьом міністрам: віцепрем’єр-міністру стратегічної промисловості Олегу Уруському, міністру оборони Андрію Тарану та міністерці соцполітики Марині Лазебній.

На місце Тарана, яким невдоволені у профільному комітеті, можуть висунути депутатку від "Слуги народу" Ірину Верещук, гендиректора "Укроборонпрому" Юрія Гусєва та віцепрем’єра Олександра Рєзнікова. 

Лазебна ж може поплатитися кріслом за незговірливість і конфлікт із головою профільного комітету парламенту Галиною Третяковою, близькою до Єрмака, та відповідальною за "соціалку" в Офісі президента Юлією Соколовською. 

У фракції "Слуга народу" зізнаються, що не знають чітко, скількох міністрів будуть міняти і коли саме. Ключова проблема – в альтернативі, кого призначати на місце звільнених. 

Цьому передувало: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що орієнтовно 20 вересня депутати фракції розглядатимуть кадрові питання в уряді. Він казав, що планується "три-чотири кадрових заміни".

Арахамія також заперечив намір звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Передісторія: 

  • Попереднє оновлення уряду відбулося менше 4 місяців тому. У травні міністром економіки став Олексій Любченко, міністром Інфраструктури Олександр Кубраков, а міністром охорони здоров'я Віктор Ляшко. 16 липня міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський
  • По суті, кожен третій член уряду Шмигаля уже був відправлений у відставку:  Сергій Бессараб, Ілля Ємець, Ігор Уманський, Вадим Пристайко, Ігор Петрашко, Владислав Криклій і Арсен Аваков. Відставка останнього відбулася після "розмови на чотирьох" у кабінеті Зеленського, кажуть джерела УП. 

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівОфіс генпрокурораАндрій ЄрмаккадриКиїв


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