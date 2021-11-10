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Канада дозволила дорослим бустерне щеплення Pfizer

Середа, 10 листопада 2021, 00:50
THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images

Канада дозволила людям віком від 18 років бустерне (третє) COVID-щеплення вакциною Pfizer (Comirnaty).

Джерело: Міністерство охорони здоров'я Канади

Деталі: Ревакцинацію можна зробити принаймні через шість місяців після другого щеплення.

Уточнюється, що бустерна вакцина є повною дозою звичайної вакцини (30 мкг).

Дослівно: "Міністерство охорони здоров'я Канади отримало подання Pfizer про затвердження бустерної вакцини 1 жовтня 2021 року. Після ретельного незалежного аналізу доказів Міністерство охорони здоров'я Канади визначило, що бустерна вакцина Comirnaty COVID-19 відповідає суворим вимогам Департаменту з безпеки, ефективності та якості.

Факти і надалі свідчать, що повна вакцинація забезпечує надійний захист від серйозних захворювань, госпіталізації та смерті від COVID-19, зокрема від варіантів Delta".

Нагадаємо: Як повідомлялося, у Канаді найбільша провінція Онтаріо планує протягом найближчих місяців щепити більшість населення бустерною дозою ковід-вакцини.

Українська правда
Теми: Канадавакцинація


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