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Канада разрешила взрослым бустерную прививку Pfizer

Среда, 10 ноября 2021, 00:50
THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images

Канада разрешила людям в возрасте от 18 лет бустерную (третью) COVID-прививку вакциной Pfizer (Comirnaty).

Источник: Министерство здравоохранения Канады

Детали: Ревакцинацию можно сделать по крайней мере через шесть месяцев после второй прививки.

Уточняется, что бустерная вакцина является полной дозой обычной вакцины (30 мкг).

Дословно: "Министерство здравоохранения Канады получило представление Pfizer об утверждении бустерной вакцины 1 октября 2021 года. После тщательного независимого анализа доказательств Министерство здравоохранения Канады определило, что бустерная вакцина Comirnaty COVID-19 отвечает строгим требованиям Департамента качества.

Факты и дальше свидетельствуют, что полная вакцинация обеспечивает надежную защиту от серьезных заболеваний, госпитализации и смерти от COVID-19, в частности от вариантов Delta".

Напомним: Как сообщалось, в Канаде крупнейшая провинция Онтарио планирует в течение ближайших месяцев привить большинство населения бустерной дозой ковид-вакцины.

Украинская правда
Темы: Канадавакцинация
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