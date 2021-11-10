США відправлять на Місяць місію з екіпажем "не раніше 2025 року" — NASA

Сполучені Штати відправлять на Місяць місію з екіпажем "не раніше 2025 року".

Джерело: голова американського аерокосмічного агентства NASA Білл Нельсон, якого цитує AFP

Деталі: Зазначається, що минулого тижня NASA виграла судову справу, порушену компанією Blue Origin Джеффа Безоса, яка подала до суду після втрати контракту на посадковий модуль SpaceX Ілона Маска. Нельсон сказав, що "ми втратили майже сім місяців у судовому розгляді, і це, ймовірно, підштовхнуло до першої висадки людини, ймовірно, не раніше 2025 року".

Раніше адміністрація колишнього президента Дональда Трампа поставила ціль відправити місію до 2024 року запуском програми Artemis. Але програма зіткнулася з численними затримками у розробці, починаючи від транспортних засобів та закінчуючи необхідними скафандрами.

Востаннє люди висадилися на Місяць 1972 року під час американської місії "Аполлон-17".

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