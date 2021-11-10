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США відправлять на Місяць місію з екіпажем "не раніше 2025 року" — NASA

Середа, 10 листопада 2021, 03:40
GREGG NEWTON/AFP via Getty Images

Сполучені Штати відправлять на Місяць місію з екіпажем "не раніше 2025 року".

Джерело: голова американського аерокосмічного агентства NASA Білл Нельсон, якого цитує AFP

Деталі: Зазначається, що минулого тижня NASA виграла судову справу, порушену компанією Blue Origin Джеффа Безоса, яка подала до суду після втрати контракту на посадковий модуль SpaceX Ілона Маска. Нельсон сказав, що  "ми втратили майже сім місяців у судовому розгляді, і це, ймовірно, підштовхнуло до першої висадки людини, ймовірно, не раніше 2025 року".

Раніше адміністрація колишнього президента Дональда Трампа поставила ціль відправити місію до 2024 року запуском програми Artemis. Але програма зіткнулася з численними затримками у розробці, починаючи від транспортних засобів та закінчуючи необхідними скафандрами.

Востаннє люди висадилися на Місяць 1972 року під час американської місії "Аполлон-17".

Передісторія:

  • Весною 2019 року NASA анонсувала проект трьохетапної місячної програми Artemis.
  • Перший етап Artemis 1 (2021 рік) передбачає безпілотний політ встановленого на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю.
  • Другий етап Artemis 2 (2023 рік) - обліт природного супутника Землі вже з екіпажем на борту.
  • На завершальному етапі Artemis 3 (2024 рік) NASA планує здійснити висадку астронавтів на Місяць, а потім відправити їх до Марса, орієнтовно в середині 2030-х років.
  • У жовтні 2020 року 8 країн - Австралія, Канада, Японія, Люксембург, Італія, Великобританія, Об'єднані Арабські Емірати і США - підписали угоду Artemis Accords про освоєння Місяця.

Теми: СШАкосмос


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