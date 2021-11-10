США отправят на Луну миссию с экипажем "не раньше 2025 года" — NASA

Соединенные Штаты отправят на Луну миссию с экипажем "не раньше 2025 года".

Источник: глава американского аэрокосмического агентства NASA Билл Нельсон, которого цитирует AFP

Детали: Отмечается, что на прошлой неделе NASA выиграла судебное дело, возбужденное компанией Blue Origin Джеффа Безоса, которая подала в суд после потери контракта на посадочный модуль SpaceX Илона Маска. Нельсон сказал, что "мы потеряли почти семь месяцев в судебном разбирательстве, и это, вероятно, подтолкнуло к первой высадке человека, вероятно, не раньше 2025 года".

Ранее администрация бывшего президента Дональда Трампа поставила цель отправить миссию к 2024 году запуском программы Artemis. Но программа столкнулась с многочисленными задержками в разработке, начиная от транспортных средств и заканчивая необходимыми скафандрами.

В последний раз люди высадились на Луну в 1972 году во время американской миссии "Аполлон-17".

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