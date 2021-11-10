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США отправят на Луну миссию с экипажем "не раньше 2025 года" — NASA

Среда, 10 ноября 2021, 02:40
США отправят на Луну миссию с экипажем не раньше 2025 года — NASA
GREGG NEWTON/AFP via Getty Images

Соединенные Штаты отправят на Луну миссию с экипажем "не раньше 2025 года".

Источник: глава американского аэрокосмического агентства NASA Билл Нельсон, которого цитирует AFP

Детали: Отмечается, что на прошлой неделе NASA выиграла судебное дело, возбужденное компанией Blue Origin Джеффа Безоса, которая подала в суд после потери контракта на посадочный модуль SpaceX Илона Маска. Нельсон сказал, что "мы потеряли почти семь месяцев в судебном разбирательстве, и это, вероятно, подтолкнуло к первой высадке человека, вероятно, не раньше 2025 года".

Ранее администрация бывшего президента Дональда Трампа поставила цель отправить миссию к 2024 году запуском программы Artemis. Но программа столкнулась с многочисленными задержками в разработке, начиная от транспортных средств и заканчивая необходимыми скафандрами.

В последний раз люди высадились на Луну в 1972 году во время американской миссии "Аполлон-17".

Предыстория:

  • Весной 2019 года NASA анонсировала проект трехэтапной лунной программы Artemis.
  • Первый этап Artemis 1 (2021 год) предполагает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращения на Землю.
  • Второй этап Artemis 2 (2023 год) – облет природного спутника Земли уже с экипажем на борту.
  • На завершающем этапе Artemis 3 (2024 год) NASA планирует произвести высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс, ориентировочно в середине 2030-х годов.
  • В октябре 2020 года 8 стран – Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и США – подписали соглашение Artemis Accords об освоении Луны.

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Темы: СШАкосмос
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