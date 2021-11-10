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Понад 7 тисяч людей померли від коронавірусу за добу

Середа, 10 листопада 2021, 04:41

8 листопада у світі виявили 458 629 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 72 358 нових випадків, в Росії -  39 160, в Британії – 33 117.

Крім того, в Німеччині – 28 986 хворих, в Туреччині – 28 662, в Україні – 18 988. За цим показником Україна четверта в Європі.

 

7 627 людей у світі померли від коронавірусу. За цим показником (833 смерті) Україна третя в світі і друга в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 8 листопада в Україні зафіксували 18 988 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 967 осіб, померли від ускладнень 833 хворих, одужали 16 609 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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