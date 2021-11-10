Понад 7 тисяч людей померли від коронавірусу за добу

8 листопада у світі виявили 458 629 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 72 358 нових випадків, в Росії - 39 160, в Британії – 33 117.

Крім того, в Німеччині – 28 986 хворих, в Туреччині – 28 662, в Україні – 18 988. За цим показником Україна четверта в Європі.

7 627 людей у світі померли від коронавірусу. За цим показником (833 смерті) Україна третя в світі і друга в Європі.

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Нагадаємо: 8 листопада в Україні зафіксували 18 988 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 967 осіб, померли від ускладнень 833 хворих, одужали 16 609 осіб.