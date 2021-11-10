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Более 7 тысяч человек умерли от коронавируса за сутки

Среда, 10 ноября 2021, 04:41

8 ноября в мире обнаружили 458 629 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США - 72 358 новых случаев, в России - 39 160, в Британии - 33 117.

Кроме того, в Германии – 28 986 больных, в Турции – 28 662, в Украине – 18 988. По этому показателю Украина четвертая в Европе.

 

7 627 человек в мире умерли от коронавируса. По этому показателю (833 смерти) Украина третья в мире и вторая в Европе.

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Напомним: 8 ноября в Украине зафиксировали 18 988 случаев заболевания коронавирусной болезнью, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2 967 человек, умерли от осложнений 833 больных, выздоровели 16 609 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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