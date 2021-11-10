Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

267 тисяч українців щепилися 9 листопада, найбільше вакциною Pfizer

Середа, 10 листопада 2021, 07:58
267 тисяч українців щепилися 9 листопада, найбільше вакциною Pfizer
Вакцини, фото з офіційного порталу Києва

У вівторок 9 листопада в Україні 267 401 людина щепилася проти Covid-19: першу дозу вакцини отримали 150 663 людини, другу дозу – 116 738 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: За останню добу вакцинували трьома препаратами: Comirnaty (Pfizer) – 126 137, CoronoVac – 117 036, AstraZeneca – 24 228.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 19 852 176 щеплень, щеплено 11 697 386 людей.

Одну дозу вакцини отримали 11 697 384 людини, повністю імунізовані – 8 154 792 людини.

Нагадаємо: Наприкінці жовтня МОЗ утилізувало 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, бо закінчився термін придатності.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміямедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
Усі новини...
Реклама: