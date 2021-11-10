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267 тисяч українців щепилися 9 листопада, найбільше вакциною Pfizer

Середа, 10 листопада 2021, 08:58
Вакцини, фото з офіційного порталу Києва

У вівторок 9 листопада в Україні 267 401 людина щепилася проти Covid-19: першу дозу вакцини отримали 150 663 людини, другу дозу – 116 738 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: За останню добу вакцинували трьома препаратами: Comirnaty (Pfizer) – 126 137, CoronoVac – 117 036, AstraZeneca – 24 228.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 19 852 176 щеплень, щеплено 11 697 386 людей.

Одну дозу вакцини отримали 11 697 384 людини, повністю імунізовані – 8 154 792 людини.

Нагадаємо: Наприкінці жовтня МОЗ утилізувало 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, бо закінчився термін придатності.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміямедицина


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