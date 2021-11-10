Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

267 тысяч украинцев привились 9 ноября, больше всего вакциной Pfizer

Среда, 10 ноября 2021, 08:58
Вакцины, фото с официального портала Киева

Во вторник 9 ноября в Украине 267 401 человек привился против Covid-19: первую дозу вакцины получили 150 663 человека, вторую дозу – 116 738 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За последние сутки вакцинировали тремя препаратами: Comirnaty (Pfizer) – 126 137, CoronoVac – 117 036, AstraZeneca – 24 228.

С начала вакцинальной кампании сделано 19 852 176 прививок, привито 11 697 386 человек.

Одну дозу вакцины получили 11 697 384 человека, полностью иммунизированы – 8 154 792 человека.

Напомним: В конце октября Минздрав утилизировал 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за истечения срока годности.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемиямедицина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Асеев не исключает, что палач с "Изоляции" мог работать с СБУ

После аплодисментов в Укрэксимбанке нападавших на "Схемы" все же уволили

Bellingcat нашла доказательства, что пыточная "Изоляция" подконтрольна ФСБ РФ

Новости 12 ноября: граница Беларуси, скандал с Укрэксимбанком

Двое российских десантников погибли при высадке в Беларуси – СМИ

фото, обновлено от 17:22Двое бойцов ДШВ погибли на Донбассе

Все новости...
вакцинация
"Pfizer в Украине есть": в Минздраве объяснили, куда обращаться, если нужная вакцина отсутствует
В Италии дочка антивакцинатора выиграла суд у отца, который запрещал ей прививаться
Вакцинация уменьшила летальность от Covid в Европе в 8-14 раз – Ляшко
Последние новости
02:55
Водитель, сбивший подростков на переходе, может выйти из-под стражи за 340 тысяч гривен
02:11
Из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей заработает координационная группа – МВД
01:18
"Мы не знаем, каковы намерения России" – Блинкен о ситуации на границе Украины
00:35
Новые правила в транспорте на Киевщине: нужно иметь ковид-сертификат или тест
23:45
Асеев не исключает, что палач с "Изоляции" мог работать с СБУ
23:01
После аплодисментов в Укрэксимбанке нападавших на "Схемы" все же уволили
22:36
Новости экономики: приватизация "Электронмаша", второй транш МВФ
22:15
Bellingcat нашла доказательства, что пыточная "Изоляция" подконтрольна ФСБ РФ
21:57
инфографикаСолнечные панели установили 40 тысяч украинских домохозяйств
21:44
Еврокомиссия разрешила есть перелетную саранчу
Все новости...