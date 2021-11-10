267 тысяч украинцев привились 9 ноября, больше всего вакциной Pfizer

Во вторник 9 ноября в Украине 267 401 человек привился против Covid-19: первую дозу вакцины получили 150 663 человека, вторую дозу – 116 738 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: За последние сутки вакцинировали тремя препаратами: Comirnaty (Pfizer) – 126 137, CoronoVac – 117 036, AstraZeneca – 24 228.

С начала вакцинальной кампании сделано 19 852 176 прививок, привито 11 697 386 человек.

Одну дозу вакцины получили 11 697 384 человека, полностью иммунизированы – 8 154 792 человека.

Напомним: В конце октября Минздрав утилизировал 500 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за истечения срока годности.