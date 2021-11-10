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Чемпіон Олімпіади не вважає агресію РФ однозначною: Що це за війни, які не припиняються?

Середа, 10 листопада 2021, 09:14
Чемпіон Олімпіади не вважає агресію РФ однозначною: Що це за війни, які не припиняються?
скриншот із трансляції Суспільного

Член Центрального спортивного клубу ЗСУ олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко "не знає, кому вірити" у питанні російсько-української війни.

Джерело: Абраменко в інтерв'ю спортивному виданню Tribuna

Деталі: Український чемпіон зокрема не вважає ганебним вітати та обійматися з російськими спортсменами, бо це "люди з однієї планети", яким "немає чого ділити".

"Зрозуміло, що він із країни, яка погано ставиться до нашої країни. І то питань ще дуже багато із цього приводу, все життя можна дискутувати", - зазначає спортсмен.

На запитання журналіста, чи неоднозначно для нього, що Росія – агресор, який захопив Крим та розв'язав війну на сході України, Абраменко відповів, що бачить цю ситуацію, сплановану якимись силами. При цьому спортсмен зізнався, що не стежить за новинами, а про ситуацію в країні та світі дізнається із роликів на Youtube.

Пряма мова: "Ні, неоднозначно. Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи це правда? Точніше не так. Мені здається, що все це сплановано. І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третій, четвертий бік, які в цьому зацікавлені.

Однозначно це як у 42-му році, під час Великої Вітчизняної війни. Хоча теж, ніхто ж правди не скаже – через що, як хто на якому боці, кого підтримував…

Я все скептично сприймаю. Не знаю, кому вірити. Зрозуміло, коли показують, що коїться в АТО, мене злість бере. Але я адекватна людина. Якщо мене у дворі покусає один собака, я ж потім не всіх відстрілюватиму...

Новини взагалі не дивлюся. Та й телевізор. В основному всю інформацію беру із ютубу. Я не спостерігаю, що це за канал. У будь-якому разі вважаю, що там надурити людину дуже важко. Відразу видно, що це неправда чи правда. Ти відчуваєш, як людина це підносить. А по телевізору незрозуміло, там працюють професіонали.

Хоча я не дуже цікавлюся цією ситуацією. Восьмий рік уже не можуть вирішити питання. Не розумію, що відбувається.

(На ремарку журналіста, що відбувається війна) І ніхто перемогти не може? Не розумію. Я не політик, військовий чи дипломат, але що це за війни, які не припиняються. Згоден, що були і триваліші війни. Але для мене, в принципі, незрозуміло, як можна воювати. Як можна не домовитись про щось? Тим більше із сусідами.

Через це складно оцінювати все це, адже я не знаю суті, правди. Я нічого не знаю, тому відповідати важко".

Нагадаємо: Українець Олександр Абраменко завоював золоту медаль у чоловічому фрістайлі на Зимових олімпійських іграх у Пхенчхані 2018 року.

Читайте також: Трамплін в порожнечу. Чому "золото" Абраменка може стати останнім для фристайлу

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаспорт
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