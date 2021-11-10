Чемпион Олимпиады не считает агрессию РФ однозначной: Восьмой год не могут решить вопрос...

Член Центрального спортивного клуба ВСУ олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко "не знает, кому верить" в вопросе российско-украинской войны.

Источник: Абраменко в интервью спортивному изданию Tribuna

Детали: Украинский чемпион в частности не считает зазорным поздравлять и обниматься з с российскими спортсменами, ибо это "люди с одной планеты", которым "нечего делить".

"Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать", - отмечает спортсмен.

На вопрос журналиста, неоднозначно ли для него, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины, Абраменко ответил, что видит эту ситуацию, спланированной какими-то силами. При этом спортсмен признался, что не следит за новостями, а о ситуации в стране и мире узнает из роликов на Youtube.

Прямая речь: Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.

И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы…

Однозначно, это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто ж правды не скажет – из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал…

Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать...

Новости вообще не смотрю. Да и телевизор. В основном всю информацию беру из ютуба. Я не наблюдаю, что за канал. В любом случае считаю, что там надурить человека очень тяжело. Сразу видно, это неправда или правда. Ты чувствуешь по тому, как человек это преподносит. А по телевизору непонятно, там работают профессионалы.

Хотя я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит.

(на ремарку журналиста, что происходит война) И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями.

Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать тяжело".

Напомним: Украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль в мужском фристайле на Зимних олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года.

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